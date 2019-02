Alexis Sánchez har ikke fått det til å stemme etter overgangen fra Arsenal til Manchester United i januar i fjor.

Chileneren, som mottar 4,5 millioner kroner i uken på Old Trafford, har kun scoret fem mål på 37 kamper for Manchester United etter overgangen og blitt møtt med massiv kritikk både fra fans og eksperter.

Etter oppgjøret mot PSG, hvor Sánchez spilte en svært svak kamp og kun fikk to poeng av ti mulige på TV 2 Sportens spillerbørs, var den tidligere United-profilen Paul Ince nådeløs i sin kritikk om Sánchez' prestasjoner.

– Den måten Alexis Sánchez spiller på for øyeblikket er en skam for klubben. Prestasjonene hans er en vits med tanke på den lønnen han mottar, tordnet Ince overfor , og slo fast:

– Jeg ville ikke klaget på lønnen hans dersom han virkelig forsøkte å spille bra, men når en klubb gir en spiller så mye penger så forventer du virkelig mye mer.

VIL HA SÁNCHEZ TILBAKE: Arsenals tidligere stjernespiller Marc Overmars. Foto: Max Nash

– Hent ham tilbake til Arsenal

Marc Overmars spilte for Arsenal fra 1997 til 2000 og vant både Premier League og FA-cupen med klubben.

Nederlenderen er ikke i tvil om hva Sánchez bør gjøre for å finne tilbake til storformen.

– Jeg har stor respekt for Alexis fordi han gjorde det ekstremt godt for Arsenal. Jeg tror ikke det var en god avgjørelse for ham å forlate Arsenal, sier Overmars til ADN.

Sánchez scoret 80 mål på 166 kamper for Arsenal fra 2014 til 2018. Overmars oppfordrer Arsenal-manager Unai Emery til å punge ut og hente kantspilleren tilbake til Emirates til sommeren.

– Etter at Alexis forlot Arsenal forsøkte de å finne en erstatter som var lik ham, men det klarte de ikke. Så jeg mener at han bør gå tilbake til Arsenal, konstaterer Overmars, ifølge Sky Sports News.

– Jeg kan ikke gjøre noe med Sánchez

Sánchez' kontrakt med Manchester United går ut sommeren 2022.

Vikarmanager Ole Gunnar Solskjær innrømmet på pressekonferansen etter nederlaget mot PSG at han håper at Sánchez kan blomstre for Manchester United i fremtiden.

– Det er ikke opp til meg … Jeg kan ikke gjøre noe med Alexis Sánchez. Når han får spille, må han finne seg selv. For vi vet at det finnes en kvalitetsspiller der, sa Solskjær til pressen.