Besøksforbud opphevet – nå anker politiet

Svein Jemtlands besøksforbud mot de to barna han har med avdøde Janne Jemtland ble opphevet fredag, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Det er barnevernet og politiet som ba om besøksforbudet under hovedforhandlingene i Hedmarken tingrett i fjor.

Da aksepterte Jemtland besøksforbudet, men rundt juletider anket han besøksforbudet inn for tingretten, ifølge lokalavisen.

I tingretten fikk han medhold.

Ikke fornøyd

Etter nyheten sa barnas bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til TV 2 at hun hadde håpet barna ville slippe å selv ta stilling til om de skulle ha kontakt med sin far.

– De som har jevn kontakt med barna har vurdert at det ikke er bra for barna å ha jevn kontakt med ham nå. Han snakker om saken med dem, og de klarer ikke roe seg ned når de stadig har kontakt med ham på denne måten, sa Reiestad Hansen fredag formiddag.

Fylkesnemnda har vurdert det dithen at Svein Jemtland kan ha kontakt med sine barn. Dette har barnas bistandsadvokat og politiet motsatt seg, men både tingretten og lagmannsretten, og nå tingretten igjen, har opprettholdt fylkesnemndas vedtak.

– Svein Jemtland er klar på sin uskyld i saken. Han er glad i barna sine, og en far slutter ikke å være far selv om påtalemyndigheten mener han har gjort noe galt, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen til TV 2.

Han understreker også at barna selv ønsker kontakt.

– Vi noterer oss at bistandsadvokaten sier barna må skjermes. Samtidig var det hun som ba om åpne dører under hovedforhandlingene og ikke ønsket å skjerme barna da. Det er vår oppfatning at barna ønsker kontakt med sin far, sier han.

Reiestad Hansen understreker at det først og fremst er nå, med en kommende ankesak, at det er viktig med så lite støy som mulig for barna.

– Alle barn vil ha kontakt med sine foreldre, men noen ganger er situasjonen så vanskelig og ekstrem at noen andre må vurdere dette. På sikt må man ta stilling til en mer permanent løsning, sier bistandsadvokaten.

Anker

Politiadvokat Julie Dalsveen sier at politiet vil anke tingrettens beslutning om å oppheve besøksforbudet mot Svein Jemtland. Opphevelsen betyr at han kan ringe barna sine og har samvær med dem i fengselet.

– Årsaken til at vi anker er at det er påtalemyndighetens oppfatning at det er viktig at barna nå får ro. Vårt hovedargument er at det ikke er til barnas beste at det er kontakt nå, sier Julie Dalsveen til TV 2.