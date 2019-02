– BSU-tallene går ned fordi man heller har en kortsiktig horisont. Man vil bruke pengene til å gjøre hyggelige ting, som for eksempel å reise på ferie, fordi man tenker at foreldre kan hjelpe seg inn på boligmarkedet når den tid kommer, sier hun.

Økonomieksperten råder unge til å skjule sparekontoen fra oversikten i nettbanken.

– Slik blir man ikke fristet til å ta fra seg selv. Eventuelt at man sparer i en av disse nye spare-appene, slik at man sparer sammen med andre, i en mer sosial sparing, sier hun.

– Mer abstrakt

Stadig flere unge mellom 18 og 30 får betalingsanmerkninger, ifølge tall fra Sparebank1. Samtidig har nesten én av fem unge voksne utfordringer med overshopping. Drange mener det er en naturlig forklaring på hvorfor unge i dag synes det er krevende å håndtere sin personlige økonomi.

– Penger har blitt mer abstrakt enn det var før. Nå er det tall i nettbanken, og du ser ikke 1000-lappene, sier hun.

For 18 år gamle Langmo er dette et sentralt poeng.

– Det er akkurat det som er problemet. Man får ikke noe særlig stor respekt for pengene, for det står jo kun et tall der. Det gjør det utfordrende å vite hvor mye penger som er mye. Man har ikke noen forståelse for hva verdien av penger er, mener hun.

Drange mener foreldre må bruke ny retorikk for å lære barna om penger.

– Det vi ofte snakker om til unge som har fått sin første jobb, er hvor mange timer du må jobbe for å få råd til den jakken eller den Iphonen. Da begynner man å forstå, når man ser at man kanskje må jobbe 20 til 30 timer for å få råd til det, sier hun.

– Det er et språk man enklere kan relatere til, sier Drange.