Etter ti seire av elleve mulige, ble oppgjøret mot PSG en gedigen nedtur for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United var sjanseløse på Old Trafford og tapte 0-2. Mandag venter knalltøff kamp mot Chelsea i FA-cupen, og det blir nok enorm utfordring for vikarierende manager Ole Gunnar Solskjær.

Det er ingen tvil om at Solskjær ønsker seg jobben som Manchester United-manager permanent.

– Dette bør Solskjær gjøre

Arsenals managerlegende Arsène Wenger er ikke i tvil om hva Solskjær bør gjøre for å sikre seg den svært ettertraktede managerjobben i en av verdens største fotballklubber i flere år fremover.

– Avgjørelsen bør ikke bli basert på kun ett resultat alene eller en kort periode der han har vært suksessfull. Den bør bli basert på kompetansen han viser i sitt daglige arbeid på treningsfeltet, sier Wenger til BeIN Sports.

– Jeg er enig i at man ser kvaliteten til en person først over en lengre periode, så Solskjær har en god mulighet fra og med nå til slutten av sesongen til å vise hvordan han håndterer presset som følger med, fortsetter han.

Wenger deler villig sine råd med Solskjær dersom nordmannen ønsker innspill til hvordan han skal takle jobben som Manchester United-sjef fremover.

– De hadde en svært skuffende kamp (mot PSG), men mange trenere oppsøker meg og spør om hvilke råd jeg kan gi dem. Jeg sier alltid til dem at de må overleve skuffelser, for ingen kan vinne hver eneste kamp i managerkarrieren. De som overlever i managerjobber er dem som opplever skuffelser, finner løsninger, og slår tilbake med gode avgjørelser, mener Wenger, som trente Arsenal fra 1996 til 2018 og vant tre Premier League-titler og sju FA-cuppokaler med London-klubben.

Ordknapp om Solskjærs fremtid

Manchester Uniteds mektige direktør Ed Woodward fikk spørsmål om Ole Gunnar Solskjærs muligheter til å bli permanent manager da han presenterte regnskapet til klubben tidligere denne uken.

Woodward var svært ordknapp om Solskjærs fremtid.

– Vi kommer ikke til å kommentere den prosessen. Det vi tidligere har kommunisert, tilbake i desember, var at Ole er vår midlertidige manager ut sesongen. Vi kommer ikke til å gi noen ytterligere kommentarer før det er noe konkret nytt å melde, sa Woodward.

Han bekreftet imidlertid at Manchester United sonderer mulighetene for å hente en sportsdirektør til Old Trafford som skal hjelpe den nye manageren med spillerlogistikk.

– Dette har det vært skrevet mye om det i media. Vår organisasjonsstruktur evalueres hele tiden, men vi har allerede gjort mange endringer de siste fire-fem årene, særlig på akademiet, og treningsanlegget vårt der det har blitt investert betydelige beløp. Dette er ikke alltid like enkelt for folk på utsiden å se, konstaterte Woodward.