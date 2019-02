– Fullstendig uakseptabelt

Torsdag fortalte TV 2 historien om ni år gamle Gustav som opplevde å bli grovt hetset da han var på skitur med sin sju år gamle bror og mor.

Niåringen har Cerebral Parese, og på grunn av skaden har han dårlig balanse, koordinasjon og styrke i den ene siden av kroppen.

Gustav sin mor, Camilla Fjeldheim Hovelsrud, fortalte at både hun og sønnen fikk uverdig kjeft fordi niåringen ikke kom seg raskt nok opp igjen etter fall i løypa, eller fordi han falt på feil sted.

– Folk tråkket over skiene hans, sparket unna staver og presset seg forbi, sa moren.

– Ikke noe ålreit

Generalsekretær i Handikapforbundet, Sunniva Ørstavik, fortalte til TV 2 torsdag at en av tre mennesker med funksjonsnedsettelse har blitt utsatt for hatytringer.

Én av disse er langrennsløper og roer Birgit Skarstein. 30-åringen ble lam fra livet og ned etter en operasjon i 2009, og sitter nå i rullestol.

– Jeg har opplevd negative kommentarer om kroppen, og det er ikke noe ålreit. Jeg tror vi har alt å tjene på å fokusere mindre på utseende, og være litt rausere med hverandre, sier Skarstein til TV 2.

Hun forteller til TV 2 at da hun hørte historien om Gustav, fikk hun lyst til å gi ham en «high five».

– Han har blitt nødt til å lære seg veldig tidlig i livet at ikke alle oppfører seg ordentlig, men det er ikke noe feil med ham. Han må fortsette gå på ski, kose seg, falle og reise seg igjen. Gustav imponerer meg, sier Skarstein.

Hun mener det ikke er den enkelte kommentaren som er problemet, men totalen av alle kommentarene.

– Jeg tror alle som får slengt kjipe kommentarer etter seg etter hvert kan begynne å ta dem til seg, spesielt om de fleste går på samme ting, og på noe som kanskje er en usikkerhet fra før. Det er veldig unødvendig. Hvordan vi beveger oss har jo ingen ting å gjøre med det som er viktigst: hvem vi er som mennesker, sier hun.​

– En selvfølge

Kultur- og likestilllingsminister, Trine Skei Grande (V), sier til TV 2 at hets, trakassering og diskriminering er fullstendig uakseptabelt.

– Jeg er glad for at Gustav og mammaen hans står frem med sine opplevelser. Alt for mange opplever krenkende ytringer, og sånn skal vi ikke ha det, sier Skei Grande.

Hun mener det burde være en selvfølge at vi skal ha et samfunn som har plass til alle, også i skiløypa.

– Som kultur- og likestillingsminister jobber jeg hver dag for å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse skal få delta i aktiviteter og hverdagen på lik linje med alle andre. Friluftslivet skal være en arena for gode opplevelser, ikke for hets fra folk som burde vite bedre, sier Skei Grande.