Barnehagelærere studerer i tre år for å lære hvordan man best mulig legger til rette for barns trygghet og utvikling de første leveårene.

Likevel føler flere av studentene seg for lite forberedt til å møte barn som opplever vanskelige situasjoner.

15 prosent av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år, ifølge Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Mange av disse barna opplever overgrep allerede i barnehagealder.

– Vi har ikke fått noe kunnskap om hvordan vi skal snakke med barn om seksuelle overgrep. Ikke en eneste forelesning har vi hatt om temaet, det er helt hårreisende, sier student Beate Igland Bjordal.

Hun peker på en mangel av kunnskap i pensum. Nå har hun sendt brev til Kunnskapsdepartementet hvor hun etterlyser mer undervisning om hvordan man håndterer barn som er utsatt for vanskelige ting på hjemmebane.

Et kjent problem

Ole Morten Mouridsen er foredragsholder hos Stine Sofies Stiftelse. Han mener mangelen av kunnskap om overgrep hos studentene er et problem. Han blir stadig kontaktet av studenter som etterlyser mer kunnskap, fordi de ikke har lært nok på studiet.

– Vi opplever at det er stor sprik i satsingen. Noen høyskoler og universiteter er kjempegode på temaet. De satser mye på det og skolerer elevene sine godt. Problemet er at enkelte andre nesten ikke tar i tematikken.

OPPSØKES AV STUDENTER: Ole Morten Mouridsen inviteres stadig av studentorganisasjoner som på eget initativ ønsker å lære mer om temaet. Foto: Stian Herdal

Mouridsen påpeker at de barnehageansatte er sammen med barna like mye som foreldrene i løpet av en vanlig dag. Da er det viktig at man har kunnskap om hvilke tegn og symptomer man skal se etter hos barnet.

– Hvis ikke risikerer vi at man ser forbi barnet. At man ikke oppdager at barnet trenger hjelp. Det skader barnet både som liten, men også i et livsløpsperspektiv.

– Sånn skal det ikke være!

Utdanningsinstitusjonene i Norge er pliktet til å følge rammeplanen for barnehageutdanning. Der står det at studenten skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

– Dette er et felt som regjeringen har prioritert som viktig, og derfor har vi vært tydelige på at dette er en kompetanse som trengs, og dette skal de ha kompetanse om når de er ferdig utdannet, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Likevel opplever både studentene og Stine Sofies Stiftelse at dette ikke samsvarer med utdanningsløpet på flere av studiestedene i Norge.

– De store variasjonene må vi bukt med sånn at vi får tydelighet og likhet for studenter som kommer ut i virkeligheten, sier Mouridsen.

Det er ministeren helt enig i.

– Slike variasjoner skal vi ikke ha. Dette er kunnskap de skal ha når de er ferdige å studere, sier Nybø.