Jonas Gahr Støre: – Siv Jensen forstår ikke forskjell på eldreomsorg og å lage sko

Siv Jensen angriper Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet for at de vil rekommunalisere private barnehager og sykehjem.

Hun mener partiet radikaliseres og påvirkes av Rødt sin økende oppslutning.

– En måling i Oslo i går viser at Arbeiderpartiet er avhengig av Rødt. Det er klart at det dreier politikken dramatisk i Rødts retning. Det er et parti som ikke vil ha konkurranse og mangfold, og velge mellom ulike tilbydere. Vi ser Støres kolleger rundt i byer kjøper opp gode private alternativer for å gå mot en kommunal ensretting. Det mener jeg er bekymringsfullt i en tid hvor vi vender oss til å velge mellom ulike tjenester, sier Siv Jensen til TV 2.

Bakgrunnen for uttalelsen er et Aftenposten-intervju i forrige uke der Ap-lederen sa at de private barnehageeierne fører «hundrevis av millioner kroner ut av landet» og pekte på at kommunene kan ta over private barnehager og sykehjem.

Støre avviser at han vil kjøpe opp alle gode private alternativer, men han er bekymret over utviklingen til velferdsstaten.

– Det handler om trygge fang i barnehagen og gode tjenester i eldreomsorgen. Hvis det er radikalt å si at det er et fellesskaps ansvar at vi skal bruke skattebetalernes penger til det og sørge for at det er trygt å jobbe der, da er jeg stolt av å være radikal. På meningmålingen Siv Jensen viser til, faller Frp som en stein. De ønsker å kommersialisere alle sykehjem i Oslo, og det ser velgerne er en dårlig vei å gå, sier Ap-lederen til TV 2.

RØDT: Siv Jensen mener Jonas Gahr Støre påvirkes av Rødt sin økende oppslutning.

– Det bør bekymre finansministeren

Han avviser at Arbeiderpartiet har endret politikk, men vil stanse utviklingen «hvor store, private aktører dominerer markedet».

– Det er ikke bare den hyggelige, private barnehagen på hjørnet, det er store kommersielle kjeder som kjøper opp og dominerer mye av markedet, og da endrer den norske velferdsstaten seg - og det er Arbeiderpartiet imot, sier Støre.

Jensen mener Støre vil fjerne valgfrihet og mangfoldet.

– Det er ingen som er uenige om at det er fellesskapets ansvar å sørge for gode pleie- og omsorgstjenester eller gode oppvekstvilkår for barna våre. Spørsmålet er om det skal være en og samme tilbyder av alle tjenester, altså kommunen, eller om kommunen skal legge til rette for at flere aktører skal kunne konkurrere.