Onsdag meldte New York Times at syv kvinner og et titalls medarbeidere anklager sanger og låtskriver Ryan Adams for manipulativ oppførsel og seksuelle overtramp.

Anklagene går ut på at 44-åringen skal ha utnyttet sin posisjon i musikkbransjen til å innlede seksuelle forhold. De som avviste ham skal, ifølge avisen, ha blitt utsatt for hevngjerrighet og kontroll.

Et døgn senere melder avisen at artisten nå etterforskes av FBI. Ifølge en politiansatt, som er kjent med saken, hevder en kvinne å ha hatt seksuell kommunikasjon med artisten da hun var 14 år.

Ifølge avisen skal kommunikasjonen ha foregått i to år. De to involverte møttes aldri personlig, men flere ganger skal videosamtalene ha inkludert nakenhet. Artisten skal blant annet ha blottlagt seg for 14-åringen.

Adams advokat, Andrew B. Brettler, sier at artisten nekter for å ha gjennomført seksuell kommunikasjon med noen han visste var mindreårig.

Kvinnen, som nå er 20 år, blir avhørt av FBI-agenter fra enheten mot kriminalitet mot barn. FBI jobber nå med å få tak i meldinger og andre digitale spor i saken.

Artisten har totalt 16 album bak seg, og har blitt nominert til Grammy syv ganger. Ved nyttår varslet han at tre nye albumer kommer i løpet av 2019.