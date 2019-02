– Her henter Fremskrittspartiet inspirasjon fra Nord-Korea

Fremskrittspartiet i Oslo foreslår et portforbud etter klokken 23.00 for barn under 14 år, som en løsning på de nylige knivstikkingsepisodene i Oslo.

Det er stortingsrepresentant i SV, Petter Eide, lite begeistret for.

– Det er noe av det mest desperate og spinnville forslaget jeg har hørt fra Fremskrittspartiet på mange tiår, sier SV-politikeren til TV 2.

Ifølge Eide henter Frp inspirasjon fra Nord-Korea.

– At en stat skal bestemme når barn skal hjem, eller når barn skal legge seg, eller når du skal ha ute- eller innetid, det er bare ekstreme kommunistdiktaturer som har prøvd seg på i tidligere tider, sier han.

– Motbydelig

Partiet ønsker også dagbøter til foreldre som ikke passer på at portforbudet blir oppretthold.

På fylkesårsmøtet vedtok Oslo Frp følgende:

«Foreldre som tillater sine barn (14 år og yngre) å gå ute uten oppsyn etter klokken 23 bryter prinsippet om å gi egne barn en trygg og god oppdragelse. Foreldrene straffes derfor med dagbøter eller reduksjon i kommunale ytelser».

– Og hvis de lever på sosialhjelp eller lignende, så kutter vi ytelsene. Vi må få foreldrene til å si til sine barn: «du skal være hjemme etter klokken 23 hver eneste kveld», har gruppeleder for Oslo Frp, Carl I. Hagen, tidligere uttalt til TV 2.

I Oslo er stadig yngre personer oftere involvert i knivhendelser. Likevel mener Petter Eide at kollektiv straff ikke er veien å gå.

– Man kan ikke straffe alle de andre lovlydige og skikkelige ungdommene fordi det er en liten gruppe ungdom som gjør noe galt. Å rakke ned på ungdom sånn som Frp gjør her, det synes jeg er helt motbydelig, sier han.

Politi uenig om metode

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo ser både behov for hjelp og forebygging, men også for å få hjemmel fra politikerne til å kunne straffe barna tøffere.

– De bør låses inn, og de bør rett og slett tvinges til å ta imot et godt tilbud som samfunnet kan gi dem, sier politimesteren til TV 2.

Politibetjent Eirik Husby Sæther mener derimot at de først og fremst trenger hjelp. Straff kan virke mot sin hensikt, mener politibetjenten som har jobbet ved Kriminalvakten i Oslo politidistrikt siden 2009.

– Jeg tror disse guttene her har skjønt fra de er ti-elleve år at de er uønsket av samfunnet, så ender det med kriminalitet og rus, og for eksempel bruk av kniv. Så sitter vi andre og snakker om hvor forferdelige de er, sier Sæther til TV 2.