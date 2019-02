– Jeg hørte rassling fra noen barnåler, og at en grein knakk. Da jeg snudde meg var det litt nedtur å oppdage at en fjelløve hadde begynt å jage meg, sier Travis Kauffman.

4. februar ble Kauffmann angrepet under en joggetur i fjellområdet vest for Fort Collins i Colorado. Det skremmende møtet endte med 28 sting og et rykte som barsking.

Snakket ut om angrepet

– Jeg stoppet, kastet opp hendene mine, og startet å brøle. Uheldigvis fungerte ikke det, og den fortsatte å løpe og kastet seg over meg. Den gikk for ansiktet mitt, og jeg prøvde å blokkere, sier 31-åringen.

– Da tok den tak i hendene og håndleddene mine, og startet å klore meg i ansiktet og halsen. Da slo fryktresponsen min inn, og det utviklet seg til slåsskamp. Jeg forsto hvor nært den kom øynene mine, og fikk blant annet en klo på leppen, fortsetter han.

TUROMRÅDE: Det var her, i fjellområdene vest for Fort Collins i Colorado at angrepet skjedde. Foto: AP

Torsdag denne uken pratet han for første gang ut om møtet med fjelløven under en pressekonferanse.

– Jeg prøvde å kaste den av meg, og da vi rullet ned sørsiden av stien, endte vi opp i en slags brytekamp. Jeg greide å komme meg på toppen, og holde fast bakbeina til fjelløven sånn at jeg ikke kunne bli klort i min nedre region.

Ifølge nyhetsbyrået AP var dette en yngre fjelløve, og Kauffmann fryktet at dyrets mor skulle ankomme og utgjøre en enda større trussel.

Angrep med stein

Kauffmann forteller at han forgjeves prøvde å stikke fjelløven i halsen med pinner. Han fikk også slått den i bakhodet flere ganger med en stor stein, uten at det fungerte. Da var den ene hånden hans låst i dyret kjeve.

ADVARSLER: I turområdet henger det skilt om hvordan man skal oppføre seg i møte med fjelløver, blant annet å ikke snu ryggen til, prate bestemt og rolig og gjøre seg så fysisk stor som mulig. Foto: AP News.

– Etter to ganske gode slag til bakhodet på dyret uten at det fungerte skjønte jeg at jeg måtte ty til noe mer drastisk. Jeg greide å snu vekten min og få en fot på halsen til dyret. Jeg greide å holde høyrefoten der. Endelig, etter flere minutter, sluttet den endelig å bevege seg, kjeven åpnet seg, og jeg greide å komme meg vekk.

Blødende fra ansiktet og håndleddene jogget Kauffmann tilbake, hvor han møtte andre turgåere som fikk fraktet han til sykehus.

Colorado Parks and Wildlife har i ettertid hentet ut levningene av fjelløven, og deres funn støtter opp mot Kauffmanns historie.