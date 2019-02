Torsdag kveld melder Sør-Øst politidistrikt om en brann i en flermannsbolig i Ramnes i Vestfold.

– Boligen er overtent, og brannvesen foretar nå en kontrollert nedbrenning av boligen, sier operasjonsleder Anne Meyer til TV 2.

Nødetatene fikk inn melding om brannen klokken 23:50. Det er registrert tre beboere på adressen.

Det viser seg at brannstedet ikke er en hytte men en flermannsbolig — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) February 14, 2019

– To av dem, en mann i 30-årene og en mann i 40-årene er sendt til legevakten etter å ha fått i seg røyk. Den siste personen var ikke hjemme da brannen oppsto, sier Meyer.

Klokken 01:42 skriver politiet på Twitter at mannen i 30-årene, er sendt til sykehus for behandling for røykskadene.

Ifølge politiet er årsaken til brannen ikke kjent.