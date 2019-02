Malmö - Chelsea 1-2

Chelsea trengte en seier, og fikk som bestilt borte mot Malmö, som akkurat har kommet ut av vinterdvalen etter to måneder siden siste offisielle kamp.

Bare nesten for Vindheim

Uten å imponere på noen som helst måte vant blåtrøyene 2-1 og fikk seg en liten opptur etter sesongens bunnpunkt så langt kom forrige helg med 0-6-tapet for Manchester City.

– I Chelsea handler det om å vinne. Søndagen var uakseptabel. Vi fikk en respons (i dag), men nå trenger vi stabilitet, sier Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta til BT Sport.

Andreas Vindheim startet kampen for Malmö og var i nærheten av begge scoringene - uten at han maktet å hindre Ross Barkley i å sette inn 1-0 i den første omgangen, eller å stoppe Willian som serverte Olivier Giroud etter en glitrende Chelsea-kontring etter hvilen.

Se Girouds hælflikk og de øvrige scoringene i videovinduet øverst på siden!

Stemningen stod i taket

Malmö ble et nummer for små og måtte kapitulere mot overmakten, men svenskene sparte på ingen måter på kruttet. Stemningen var elektrisk på Stadion og de lyseblå startet kampen med å presse Chelsea høyt til enorm jubel.

Energien materialiserte seg likevel ikke i noen scoring, og det var i stedet Chelsea grep muligheten. Lasse Nielsen maktet ikke å klarere et innlegg fra Pedro, og Ross Barkley fikk tid til å stokke beina. Andreas Vindheim forstøkte så godt han klarte å kaste seg inn for å blokkere avslutningen, men var akkurat for seint ute til å stoppe ballens ferd mot nettet.

Malmö bruset litt med fjærene etter pause og åpnet omgangen meget energisk. Arnór Ingvi Traustason skapte vertenes første store sjanse da han fyrte løs fra distanse etter en corner. Uheldigvis for islendingen kastet David Luiz frem hodet og fikk stusset ballen til corner med krøllene.

Barkley var svært nære 3-0 da han havnet alene med Johan Dahlin, men sisteskansen reddet mesterlig.

Malmö-redusering

Luften virket å være gått litt ut av Malmö da de plutselig slo til på en kontring. Markus Rosenberg fant frem til en fremadstormende Anders Christiansen, som trillet inn 1-2-reduseringen forbi Kepa Arrizabalaga i Chelsea-målet drøyt ti minutter før slutt.

Scoringen tente aldri gnisten helt for Malmö, som vær nærmere å slippe inn ett mål til enn å få utligningen. Med 2-1-seier med seg i bagasjen tilbake til London har Chelsea avansementet i sin hule hånd før neste ukes returkamp på Stamford Bridge.