USAs president Donald Trump vil signere lovgivningen som er fremforhandlet om grensemuren, og samtidig erklære nasjonal unntakstilstand, opplyser Senatets republikanske leder Mitch McConnell til New York Times.

Trump har signalisert at han vil unngå en ny «shutdown» og i stedet erklære nasjonal krise ved grensen mot Mexico, ifølge Senatets leder.

Da kan han bruke penger på å bygge mur langs grensen selv om Kongressen nekter å bevilge de nødvendige midlene.

Pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus bekrefter at Trump vil erklære unntakstilstand og undertegne den siste budsjettavtalen som er fremforhandlet i Kongressen

Hun opplyste også at Trump vil erklære unntakstilstand for å stanse krisen som ifølge presidenten utspiller seg ved grensa mot Mexico.

Trenger signatur

Mandag kveld lokal tid forhandlet republikanere og demokrater om detaljene i en ny budsjettavtale. Kongressen var avhengig av signaturen til president Donald Trump innen midnatt fredag.

Det har vært fare for en ny shutdown – en nedstengning av deler av USAs statsapparat – på grunn av uenighet mellom Kongressen og Trump om grensesikkerhet.

Fredag 15. februar er Kongressens frist til å komme til enighet om en ny budsjettavtale, for å unngå nok en nedstengning av offentlige kontorer og virksomheter.

Nedstengningen av statsapparatet skal anslagsvis ha kostet USA 11 milliarder dollar, og flere hundre tusen statsansatte ble permittert eller jobbet uten lønn.

– Ingen krise

Demokraten Nancy Pelosi, som er leder for Representantenes hus, sier hun vil vurdere ulike juridiske fremgangsmåter for å svare på Trumps planer.

– Vi skal gjennomgå alle våre muligheter, vi skal være forberedt på å svare på dette på en adekvat måte, sa hun til pressen da hun ble spurt om hvilke juridiske utveier Demokratene har.

– Det er ingen krise det som skjer ved grensen, sa hun og uttrykte sterk misnøye med at presidenten på denne måten omgår Kongressen, som er USAs bevilgende myndighet.

– Å erklære nasjonal krisetilstand vil være en ulovlig handling og grovt maktmisbruk. Det vil være et desperat forsøk på å avlede oppmerksomheten fra at president Trump har brutt løftet sitt om at Mexico skulle betale for dette, sier demokratenes ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer torsdag kveld.

(TV 2/NTB)