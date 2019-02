Gravenettstedet Bellingcat har identifisert en tredje person som er mistenkt for forgiftningen på Sergei Skripal og datteren hans Yulia Skripal.

Den tredje mistenkte identifiseres som GRU-offiser Denis Sergeev.

Ifølge nettstedet har han benyttet navnet Sergey Fedotov når han har reist utenlands.

Bellingcat skriver at Sergeev kom til Storbritannia samtidig som de to mennene som er mistenkt for å ha utført giftangrepet i mars i fjor.

GRU-offiserer

De to som tidligere er blitt navngitt er Anatolij Vladimirovitsj Tsjepiga og Aleksandr Jevgenjevitsj Miskjin.

Anatolij Vladimirovitsj Tjspeiga gikk først under navnet Ruslan Bosjirov, men britisk etterretning fant senere ut at dette bare var et alias. Tsjepiga er oberst i GRU.

I oktober i fjor identifiserte Bellingcat den andre mistenkte i saken som militærlege i GRU, Aleksandr Jevgenjevitsj Miskjin.

– Ingenting kriminelt

President Vladimir Putin har tidligere hevdet at de to mennene som britene har siktet for å ha forgiftet en tidligere russisk spion, ikke er etterretningsagenter.

Under et økonomisk toppmøte i Valdivostok sa Putin at russiske myndigheter hadde identifisert de to mistenkte som sivile.​ Det er «ingenting kriminelt» med dem, sa Putin.​

Britisk politi har offentliggjort en tidslinje over de to mistenkte russernes bevegelser. De var i Storbritannia kun 55 timer. Overvåkingsbilder viser de to i nærheten av Skripals hus, der den militært utdannede legen Misjkin bærer en ryggsekk. Samme kveld forlot de Storbritannia på et direktefly fra Heathrow til Moskva klokken 22.30 på kvelden. ​

Forgiftet

Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i den engelske byen Salisbury i mars 2018.

Det viste seg etter hvert at de to hadde blitt eksponert for nervegiften novitsjok.

– Jeg sliter fremdeles med å begripe at vi begge ble angrepet, og tanken på at det ble brukt nervegass mot oss er bare sjokkerende, skrev Yulia Skripal i et åpent brev i et par måneder etter giftangrepet.

Hun ble skrevet ut fra sykehuset 11. april, om lag én måned etter at de to ble forgiftet, mens faren ble skrevet ut noe senere.

66 år gamle Sergej Skripal jobbet tidligere for russisk etterretning, men ble pågrepet i Moskva i 20014 og fengslet etter å ha innrømmet å ha spionert for britene i nesten ti år.

I 2010 ble han løslatt som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland, hvorpå han ble innvilget asyl i Storbritannia.