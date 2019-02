Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt torsdag sin årlige tale, der han beskriver situasjonen i norsk økonomi og hvordan det ser ut fremover.

Norges Bank har varslet flere renteøkninger fremover, den første nå i mars.

Sentralbanksjefen ville ikke si noe konkret om renten fremover, men antydet i talen at situasjonen internasjonalt er forverret på kort tid.

Flere møter maksgrensen

Olsen er også bekymret for gjeldsveksten her hjemme.

– Gjeldsveksten i norske husholdninger er fortsatt ganske høy, og høyere enn inntektsveksten. Gjeldsnivået i forhold til inntekten er historisk og høyt også internasjonalt, sier Øystein Olsen til TV 2.

Hos BN Bank får fire av ti boliglånskunder avslag på søknaden.

– De siste to årene har det vært en dobling i avslagsprosenten på boliglån. Det er stadig flere som leter etter banker hvor de får muligheten til å innfri forbruksgjeld og annet. Flere og flere møter maksgrensen for hvor mye de forsvarlig kan låne, sier Endre Jo Reite, direktør personmarked i BN Bank til TV 2.

– Vil skje gradvis

At gjelden i husholdningene er rekordhøy, gjør at renteøkninger vil bite hardt, tror sentralbanksjefen.

– Renteutviklingen fremover vil skje gradvis, og litt forsiktig, fordi det høye gjeldsnivået gjør at renter biter skarpere. Det skaper også litt ekstra usikkerhet i forhold til hvordan aktørene vil reagere på høyere renter, sier Øystein Olsen.

Sentralbanken har antydet en renteøkning på 1,25 prosentpoeng i løpet av et par år. Som vanlig kom ikke sentralbanksjefen med noen nye rentesignaler i årets tale.

Ekspertene tror at den økte usikkerheten i verdensøkonomien, faren for brexit og høy gjeld vil gjøre sentralbanksjefen redd for å heve renten så mye som han har antydet.

– Markedet priser inn i underkant av en renteheving i år. Personlig tror jeg ikke det kommer noen, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen.

– Jeg tror ikke på noe særlig mer enn én renteøkning. Jeg tror at det kommer til å bite hardt, og at vi kommer til å merke effekten på økonomien mye sterkere enn det sentralbanken tror, sier Reite.

