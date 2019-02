Tirsdag fra kl. 20.00: Se Liverpool-Bayern München på TV 2 Sport 1 eller Sumo! ​

Fire dager før åttedelsfinalen mot den tyske mesteren, er Joël Matip Liverpools eneste friske midtstopper.

Virgil van Dijk er suspendert, mens Joe Gomez er skadet.

Jürgen Klopp ber nå til høyere makter om at Dejan Lovren skal bli spilleklar. Den utskjelte kroaten sliter med en skade, og har ikke spilt siden han måtte ut mot Wolverhampton i FA-cupen for over en måned siden.

Han er fortsatt ikke tilbake i trening. Trener 29-åringen på mandag, er Klopp klar for å kaste ham innpå. Men inntil videre belager tyskeren seg på å se etter andre løsninger.

– Jeg kan ikke utelukke ham, men jeg kan ikke ha ham med i planene, sier Klopp til Liverpools nettsider.

– Uansett hva han velger, blir det feil

Erstatteren kan bli Fabinho. Det brasilianske midtbaneankeret vikarierte som midtstopper da Liverpool tapte for Wolverhampton i FA-cupen, samt i 1-0-seieren over Brighton fem dager senere.

Et annet alternativ er å omskolere Jordan Henderson.

– Uansett hva han velger, er det jo noe som blir feil. Det er ikke gunstig i det hele tatt, men jeg tenker det verste for dem er at van Dijk ikke spiller, understreker TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Mot Wolverhampton hadde Klopp angivelig tenkt å bruke Henderson i stopperrollen. Lagets kaptein måtte imidlertid stå over, noe som ikke ga Klopp noe stort annet valg enn å flytte Fabinho ned.

– Fabinho klarte seg greit. Men hvis han bruker ham i den posisjonen, mister de ham på midten. Der har han vært veldig god, påpeker TV 2s fotballekspert.

Lewnadowski i Champions League-form

Han tror ikke at Merseyside-klubbens sjanser for avansement står og faller på hvorvidt Lovren blir klar.

– Men det er selvfølgelig problematisk å gå til en så viktig kamp med bare én stopper. Lovren er i tillegg en som har levert ganske bra i sånne store Champions League-kvelder, sier Stamsø-Møller.

Mannen som blir kastet inn ved siden av Matip får oppgaven med å stoppe Robert Lewandowski. De tre foregående sesongene har Lewandowski scoret 30, 30 og 29 mål i Bundesliga. Denne sesongen står polakken «bare» med 13 scoringer i den hjemlige ligaen.

I Champions League har han derimot bøttet inn, og kan vise til åtte scoringer på seks kamper i gruppespillet.

Tirsdag fra kl. 20.00: Se Liverpool-Bayern München på TV 2 Sport 1 eller Sumo!