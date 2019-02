BATE - Arsenal 1-0

Headingen til Stanislav Dragun ett minutt før pause overlistet Petr Cech og påførte et tamt Arsenal et overraskende 0-1-tap borte for BATE.

Stjernespissen så rødt

Hviterusserne barrikaderte egen sekstenmeter og stod imot presset i andreomgang mot de tilreisende fra London, som måtte tråkke frustrerte av den humpete gressmatten i Borisov.

Alexandre Lacazettes handling fem minutter før full tid sa alt om hvordan kampen hadde vært for Arsenal. Franskmannen var tydelig irritert og svingte albuen i ansiktet til Aleksandar Filipović. Dommeren var nådeløs da han fisket opp det røde kortet og sendte spissen i garderoben.

Lacazette legger seg flat etter det røde kortet.

– Det er en grusom følelse å svikte laget. Jeg burde beholdt roen, men det er ikke alltid enkelt. Beklager. Det er fremdeles 90 minutter igjen å spille, og jeg har tro på at lagkameratene mine kommer seg videre til neste runde, skriver Lacazette i en Twitter-melding.

Dermed har ikke Arsenal noe annet valg enn å vinne hjemme på Emirates i returkampen om én uke om det skal bli avansement fra 16-delsfinalen i Europaligaen.

Åpnet friskt, avsluttet tamt

Selv om det endte med 0-1-tap bar åpningsminuttene bud om at dette ville ende med en oppskriftsmessig overkjørsel for Arsenal. Bare halvannet minutt var spilt da Henrikh Mkhitarjan misbrukte en gigantisk sjanse. Like etter var Gunners kun en liten berøring unna scoring da et innlegg gikk gjennom feltet.

Men BATE var på ingen måte en kasteball, og de gulkledde hviterusserne yppet seg ved flere anledninger. Ett minutt før pause fikk vertene uttelling da Dragun steg til værs på en dødball og headet inn 1-0.

Arsenal dominerte med mye ballbesittelse etter hvilen, men maktet aldri å bryte ned BATEs kompakte forsvarsrekke.

Lacazette satte ballen i nettet og ble avblåst for offside like før timen var passert. Lite fungerte for franskmannen, som slukøret måtte tusle i garderoben med et rødt kort på samvittigheten like før full tid.

Ingenting er avgjort før returoppgjøret, men dette var utvilsomt en stor triumf for lille BATE fra Hviterussland.