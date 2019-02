Fremskrittspartiet i Oslo mener at et portforbud for barn etter klokken 23 er svaret på knivstikkingsepisodene i Oslo.

I et forslag fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde om å stille foreldrene til ansvar, vil partiet ha dagbøter til foreldre som ikke passer på at det blir opprettholdt:

På fylkesårsmøtet vedtok Oslo Frp at det bør innføres portforbud:

«Foreldre som tillater sine barn (14 år og yngre) å gå ute uten oppsyn etter klokken 23 bryter prinsippet om å gi egne barn en trygg og god oppdragelse. Foreldrene straffes derfor med dagbøter eller reduksjon i kommunale ytelser».

– Vi kan ansvarliggjøre foreldrene, slik at hvis det er barn under 14 år som er ute etter klokken 23 om kvelden, kan foreldrene bøtelegges. Hvis de lever på sosialhjelp eller noe annet, så kutter vi i ytelsene. Vi må få foreldrene til å si til sine barn: «du skal være hjemme etter klokken 23 hver eneste kveld», sier Carl I. Hagen til TV 2.

I forslaget vises det til partiprogrammet, der det heter at det er foreldrenes ansvar å gi barna sine en trygg og god oppvekst:

– Kriminelle barn har liten respekt for myndighetene, men de har paradoksalt nok ofte respekt for sine foreldre, heter det i forslaget.

– Bør låses inn

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo ser både behov for hjelp og forebygging, men også for å få hjemmel fra politikerne til å kunne straffe barna tøffere.

– De bør låses inn, og de bør rett og slett tvinges til å ta imot et godt tilbud som samfunnet kan gi dem, sier politimesteren til TV 2.

Politibetjent Eirik Husby Sæther mener derimot at de først og fremst trenger hjelp. Straff kan virke mot sin hensikt, mener politibetjenten som har jobbet ved Kriminalvakten i Oslo politidistrikt siden 2009.

– Jeg tror disse guttene her har skjønt fra de er ti-elleve år at de er uønsket av samfunnet, så ender det med kriminalitet og rus, og for eksempel bruk av kniv. Så sitter vi andre og snakker om hvor forferdelige de er, sier Sæther til TV 2.

Siden 2009 har Eirik Husby Sæther jobbet som politibetjent ved Kriminalvakten i Oslo politidistrikt. Foto: Bjørn Roger Brevik/TV 2

– Men hva tror du er det som skal til for å løse dette da?

Straff er ikke svaret

– Man må gå inn hardt og tidlig og tilby mye mer hjelp enn det som er vanlig. Disse begynner med så mye minus, at de må ha mye mer. De må få spesiallærere i skolen, familiene trenger bedre og større boliger, for eksempel.

– Andre mener jo at de burde straffes hardere?

– Det er hjelp i etterkant av en hendelse som må til, storsamfunnet er de som må ta ansvar her. Straff i seg selv gjør ingen noen tjeneste. Det vil ikke endre disse barnas adferd. Jeg mener ikke at man skal fjerne straffen, den trenger fellesskapet, men man må forstå at straff ikke er svaret, sier Eirik Husby Sæther.