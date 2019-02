Simeone forlenget som Atlético Madrid-trener

FORTSETTER I ATLÉTICO: Diego Simeone har signert en kontrakt som strekker seg frem til 2022. Foto: Eric Gaillard

Diego Simeone har hatt stor suksess som trener for Atlético Madrid, og torsdag meddelte den spanske fotballklubben at avtalen er fornyet med to år.