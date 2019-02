Statsråden skrev Facebook-innlegg mot rasisme – så begynte hetsen

«De som sprer rasisme og splittelse angriper hjerte og lunger i det norske samfunnet. Sannheten er at et flerkulturelt samfunn beriker oss, og utfordrer oss. Begge deler må vi tørre å si høyt. Tiden er kommet for å snakke høyt med mild stemme», skrev Sanner i en kronikk i Dagbladet denne uken.

Men tonen er langt fra mild i kommentarfeltet under kronikken, som er delt og kommentert flittig på Facebook.

«Sanner burde skamme seg!!! ER mannen fullstendig blind, eller velger han bare å overse faenskapen som innvandringen medfører...?? », heter det i en kommentar.

«Norge blir invadert, ikke beriket på noen som helst måte!», skriver en annen.

«Er mannen virkelig SÅ dum og talentløs, burde han finne seg en jobb som gate feier i Oslo så kan han plukke opp dritten selv», raser en leser.

Dette er bare noen få eksempler fra de mange hundre kommentarene, og langt fra de mest hatefulle mot Sanner.

– Mørkt

De positive kommentarene drukner fullstendig blant de rasende kommentarene fra innvandringsmotstandere.

– Jeg har fått mye positivt, men jeg ser også i kommentarfeltet at det er ganske mørkt. Folk bruker begreper som landsforræder, når mitt budskap er at vi må våge å snakke høyt både om det som fungerer og det som ikke fungerer. Jeg tror vi kommer lenger ved å kunne snakke sammen på en ordentlig måte, sier Sanner til TV 2.

Han tar et oppgjør med de mest ytterliggående stemmene både på høyresiden og venstresiden i kronikken.

«Det pågår en viktig debatt om konsekvensene av innvandring. Debatten overdøves dessverre av de mest ekstreme synspunktene – særlig i sosiale medier», advarer han.

– Hvorfor skrev du innlegget?

– Jeg er redd for at mange, særlig unge stemmer, skremmes vekk når man ser hvor mye hat man ser på nettet. Det er viktig at vi snakker høyt om utfordringene og om mulighetene, men den polariseringen vi ser, bidrar ikke til integrering, og den kan skremme bort viktige stemmer i samfunnsdebatten, svarer Sanner.

Stordalen-støtte

Sanner får også sterk støtte fra blant andre hotellkongen Petter A. Stordalen, som deltok sammen med Høyre-toppen på den store Integreringskonferansen 2019.

– Det er noe vi ser i Norge og andre land i Europa, en polarisering som jeg tror er farlig, destabiliserende og som kan utfordre alt det jeg tror på, alt det jeg elsker med det vi har i verdens beste land.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å forsvare det. De politikerne som spiller på det, de må tenke seg om, for det handler om framtida til den generasjonen som kommer etter oss. Det handler om det Norge skal være som nasjon sier Stordalen til TV 2.