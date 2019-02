17. november i fjor skulle Kjell Skaaheim (69) fra Førde reise til Bergen.

For å komme seg dit må han ta fergen som går over Sognefjorden fra Lavik til Oppedal, en tur som tar rundt 25 minutter.

På plass på båten forteller han at han satte seg i salongen, ventet på billettør og snakket med noen kjente.

Tiden gikk og da fergen begynte å nærme seg Oppedal kom Skaaheim på at han ikke hadde løst ut billett.

Det var Firda som først omtalte saken.

– Jeg sprang opp og bak til billettkontoret på ferga. Med det samme jeg kom dit så jeg at billettøren hadde gått ut av kontoret og gikk bortover gangen. Jeg løp etter og sa at jeg måtte få løse billett, sier han til TV 2.

Men billett fikk han ikke. Skaaheim fikk beskjed om at han var for sent ute og at han måtte betale et gebyr på 2000 kroner.

Ingen penger tilbake

69-åringen forteller at han betalte de 2000 kronene om bord på båten.

– Han hadde god tid til å skrive ut gebyret. Det hadde vært mye raskere om han bare skrev ut billetten, sier han.

Da han kom hjem igjen sendte han en forespørsel om å få pengene tilbake, og viste blant annet til Norleds reglement, som er gjengitt på deres hjemmesider.

«Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig reisebevis. Reisebeviset skal oppbevares under hele reisen og skal forevises ved kontroll. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig reisebevis, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkommende distanse. Summen av takst og tillegstakst skal likevel være minst 750 kr for passasjerer og 2000 kr for kjøretøy» heter det blant annet.

– Det står at hvis man ved kontroll kan vise til at en ikke har løst billett, så kan en pålegge å betale ekstra gebyr. Men dette var jo ingen kontroll, det var jeg som selv oppsøkte billettøren for å betale, sier Skaaheim og legger til:

– Og det går ikke an at det skal være individuelt opp til hver enkelt billettør å bestemme når man kan begynne å ilegge gebyr på en ferge.

Pengene forteller han at han så langt ikke har fått tilbake.

Svarer på kritikken

Kommunikasjonsdirektør i Norled, Marianne Frønsdal, sier til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Men på generelt nivå er det alltid beklagelig at passasjerer som blir ilagt et gebyr opplever det som urimelig, sier hun.

– Så er det også slik at passasjerer som blir ilagt gebyr ofte har en god forklaring på hvorfor, men det er krevende for våre billettører å ta hensyn til subjektive forklaringer fra tilfelle til tilfelle, legger hun til.

Frønsdal understreker at det ikke er Norled som fastsetter beløpet på gebyret. Videre bekrefter hun at det på den aktuelle strekningen fungerer slik at mannskapet billetterer på dekk i tillegg til at de har billettkontor om bord på båten.

– Etter at man har vært rundt og billettert blir det ropt opp opp til flere ganger at passasjerene må komme og løse billett. På Lavik-Oppedal er det også et skilt i salongen hvor det er tydelig merket at passasjerene har ansvar for å løse billett, sier hun.