Bildene av Murtaza ikledd en hjemmesnekret Messi-drakt – laget med plastpose og tusj – tok nettet med storm i januar 2016.

Familien hadde ikke råd til å kjøpe ham en ekte drakt.

Nesten ett år senere stelte arrangørene av Qatar-VM i stand et møte med Lionel Messi, i forbindelse med Barcelonas privatkamp i landet.

PÅ FLUKT: Her er Murtaza og moren Shafiqa avbildet i deres hjem i Kabul i desember. Foto: Massoud Hossaini

Murtaza fikk følge idolet ut på banen. Tidligere hadde han fått tilsendt to signerte trøyer av superstjernen, både fra klubb- og landslag.

På kjøpet fikk han berømmelse. Saken ble omtalt i medier over hele verden. Den nå sju år gamle guttens mor, Shafiqa Ahmadi, frykter nå at sønnen skal bli kidnappet.

– Fra den dagen ble livet vanskelig. Ikke bare på grunn av Taliban. Andre grupper trodde at Messi hadde gitt ham mye penger. Vi holdt ham hjemme fra skolen, og ble truet hele tiden, sier moren til amerikanske CNN.

– Det hadde vært bedre om Murtaza ikke hadde blitt berømt. Nå er livene våre i fare, både i hjembyen vår og i Kabul. Han tilbringer all tiden sin hjemme, fortsetter hun.

Distriktet Murtaza og familien bodde i ble invadert av Taliban i etterkant av Messi-møtet. Her skal den unge gutten ha vært spesielt utsatt for trusler, forteller moren. Murtazas far hjelp dem med å flykte til den nærliggende byen Bamyan, men ble selv værende igjen. Nå har de bare telefonkontakt.

Siden har mor og sønn flyktet videre til hovedstaden Kabul, der de fortsatt gjemmer seg sammen med andre flyktninger. Overfor CNN ber Shafiqa Ahmadi om hjelp fra Messi.

Selv håper Murtaza på et nytt møte.

– Mamma lar meg ikke gå ut. Hun er redd. Jeg er kun med vennen min hjemme. Da vi bodde hjemme, kunne jeg ikke gå med Messi-drakten fordi jeg var redd for at noen kom til å skade meg. Jeg har lyst til å bli tatt ut av landet siden det er krig her. Jeg har lyst til å bli en fotballspiller som Messi og spille med ham, sier 7-åringen til den amerikanske TV-stasjonen.