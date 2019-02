Lørdag 16. juli 2016, ved 03-tiden på natten, blir en mann ifølge påtalemyndigheten angrepet av tre andre på utsiden av et utstedet ved Rathkes plass på Grünerløkka i Oslo.

Både mannen og de tre har vært ute på byen denne natten, og etter at utestedet har stengt, møtes de utenfor.

Etter det TV 2 kjenner til er oppstår det en uoverstemmelse mellom de fire. Dette ender med en håndgemeng mellom partene.

Hjerneskadet

Den unge mannen havner på bakken og blir påført massiv vold mot hodet.

Han blir hentet av ambulanse, og blir sendt rett til Ullevål, der han blir opererte og lagt i kunstig koma.

Dette er starten på en lang rehabiliteringsfase for mannen. Totalt blir han liggende på sykehus i over et år.

Mannen blir påført både hjerneskade, synsforstyrrelser og motoriske forstyrrelser. Han har fått en medisinsk invaliditet på 100 prosent etter hendelsen.

Statsadvokat Ane Evang bekrefter at det har vært en foranledning til hendelsen, men ønsker ikke kommentere dette mer i detalj.

– Det er mange vitner til hele eller deler av hendelsesforløpet, sier Evang til TV 2.

Etterlyst

Etter hendelsen gikk politiet ut med en etterlysning av tre menn, en onkel og to nevøer. Onkelen er i 30-årene, mens de to nevøene er i begynnelsen av 20-årene.

Politiet etterlyste de tre med bilder fra overvåkningskameraer på stedet.

De to første ble pågrepet seks dager etter hendelsen, mens tredjemann meldte seg da han ble etterlyst med navn og bilde.

Tirsdag uke må de tre møte i Oslo tingrett, tiltalt for grov vold.

Ifølge tiltalen påførte de fornærmede alvorlig vold ved å sparke og trampe en rekke ganger på fornærmedes hode og kropp.

ETTERLYST: De tre tiltalte ble etterlyst med bilde etter hendelsen. Bildene er fra et overvåkningskamera samme kveld. Foto: Politiet

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Utover det ønsker jeg ikke kommentere saken, sier forsvarer for en av nevøene, Sverre Sjøvold, til TV 2.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier også Vidar Lind Iversen, som representerer den andre nevøen.

Onkelen er også tidligere dømt for grov vold. I 2008 slo og sparket han to menn gjentatte ganger slik at de fikk alvorlige skader. Handlingene skjedde da helt uprovosert.

Han er også dømt for vold mot en tidligere samboer.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med onkelens forsvarer Mohamed Hamzaoui, uten å lykkes.

Den fornærmede ønsker ikke at hans forsvarer Thomas Benestad skal uttale seg om saken i mediene.