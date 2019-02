Undersøkelsen, med 1011 deltakere fra alderen 18 til 74 år, viser at jo mer sex man har, jo bedre liker man å kombinere musikk med sex.

– Nordmenn trekker fram artister som Marvin Gaye, Elvis Presley og The Weeknd blant artistene de vil lytte til før eller under sex. De mellom 18 og 29 år oppgir imidlertid at hiphop er den beste sex-sjangeren, og de skiller seg dermed fra eldre aldersgrupper, forklarer Ninni Lindertz, markedssjef for Sonos.

Videre opplyser hun at de mellom 18 og 29 år forbinder musikk mest med sex.

– Hele 40 prosent av nordmenn i tjueårene sier at musikk kan øke sexlysten deres, mens bare 20 prosent av de i femtiårene er enig i dette. De mellom 18 og 29 år er også mest glad i å lytte til musikk mens de har sex, sier Lindertz.

Øker sexlysten

I undersøkelsen fra februar oppgir deltakerne at musikk, alkohol og belysning kan være med å avgjøre om man får lyst på sex eller ikke.

Det man ser på TV, maten man spiser og stearinlys er også med i regnestykket. Det til tross for at majoriteten ikke vet hvilke faktorer som påvirker sexlysten deres.

Sexolog og familieterapeut Thomas Winther bekrefter overfor TV 2 at musikk kan påvirke sexlysten.

BEKREFTER PÅSTANDEN: Sexolog og familieterapeut Thomas Winther bekrefter at musikk kan gi økt sexlyst. Foto: Arkivfoto/ TV 2

– Musikken har en rytme og en takt som kan være sensuell og forførende for folk. Det kan forsterke en del uttrykk. En skrekkfilm hadde for eksempel ikke vært det samme uten musikk. Det hadde bare blitt kleint og rart, sier han og legger til:

– At vi kan bruke musikk i forhold til seksualitet, det er det ingen tvil om.

Topp fem

Ifølge YouGov er dette de fem mest populære sex-låtene i 2019:

Marvin Gaye - Let's Get It On Elvis Presley - Blue Hawaii Barry White - Can't Get Enough Of Your Love, Babe The Weeknd - Earned It (Fifty Shades Of Grey) Celine Dion - My Heart Will Go On

Winther forklarer at hva vi liker å høre på under sex, henger ofte i sammen med hvordan vi liker å ha sex.

– Det går på preferanser. Dersom jeg hadde likt klassisk musikk, hadde jeg ikke satt på heavy metal før og under sex. Det hadde nok ikke vært forsterkende for min del på noen måte, forteller han.

At låten «Earned it» er på lista er han slettes ikke overrasket over, da de som har sett filmen forbinder sangen med noe seksuelt.

– En uskyldig start

Dersom par sliter med den seksuelle kjemien, eller ønsker å prøve ut noe nytt, anbefaler Winther å starte med musikk under samleie.

– Vi danner raskt den seksuelle grunnpakken vår. Vi henger fast i et mønster, og for mange kan det være lurt å teste ut nye ting. Det å høre på musikk under sex kan være en uskyldig start. Kanskje det tilfører noe annet eller skjerper sansene. Det er ikke noe skummelt i det hele tatt!, avslutter sexologen.