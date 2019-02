TV 2 hjelper deg har sjekket priser på flybilletter du kjøper av bookingselskapet som kommer opp som billigst hos Finn og Momondo, sammenlignet med om du bestiller direkte hos flyselskapet.

Undersøkelsen avslører at det kan være mange tusen kroner i forskjell på flybilletter, og at det er mange feller i bestillingsjungelen du bør unngå.

Lokketilbud

I løpet av prissjekken, støter vi på et gjentagende problem. Når vi velger billigste billett hos selskaper som Supersaver, Bravofly og Kiwi, forsvinner den billige prisen så snart vi er inne på bookingsiden.

Med 150 reisedøgn i året er reiselivsjournalist Odd Roar Lange godt kjent med at flere bookingselskaper lokker deg inn på deres side ved å tilby billigste billett, bare for å fortelle deg at den ikke lengre finnes når du velger den. Så får du tilbud om en ny og dyrere billett.

Odd Roar Lange står bak reisesiden The Travel Inspector. Han blir daglig kontaktet av folk som har fått problemer med bookingselskaper, blant annet Bravofly. Foto: Hege Høpfner

– Bookingselskapene gir deg et inntrykk av at de er online med flyselskapene, men de er ikke nødvendigvis det. Når de forteller deg at prisen har steget, får du følelsen av at du må skynde deg å bestille, og da er du allerede inne på deres bookingside, sier Lange.

Prisen dobles med tilleggene

Fra du får en pris til du skal betale på bookingsidene, drypper det gjerne inn et agentgebyr på flere hundre kroner, kortgebyr og lignende.

Ønsker du reisebekreftelse på sms eller reisedokumenter i posten, stiger prisen ytterligere. Mange tar seg også ekstra betalt for kundestøtte.

Vil du ha fleksibel billett? Avbestillingsbeskyttelse? Hjelpebeskyttelse? Listen er lang, og billettprisen stiger for hver tjeneste du ønsker.

På en reise til New York med Travellink stiger prisen med nesten 2000 kroner hvis vi tar alle tilleggene som tilbys. Og plutselig er «billigbilletten» blitt dobbelt så dyr.

Bookingsidene Supersaver, Gotogate og Mytrip har samme eier, og alle tilbyr såkalt bagasjeservice. Foto: TV 2 hjelper deg

Unødvendige forsikringer

På mange av bookingsidene må du trykke «nei» eller «ja» på en lang remse med forsikringer før du får gå videre til betaling. Sier du nei, får du gjerne spørsmål om du virkelig vil ta sjansen på å reise uten.

Totalt unødvendige for de aller fleste, mener reiseekspert Odd Roar Lange.

For har du helårs reiseforsikring eller betaler reisen med kredittkort, er du allerede forsikret, sier han.

– For eksempel er egen bagasjeforsikring som å kaste penger ut av vinduet. Flyselskapet du reiser med skal finne bagasjen din hvis den blir borte, og reiseforsikringen din dekker utgifter, sier Lange.