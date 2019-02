Dette er Putins våpen som omgår atomavtalen

Både USA og Russland har trukket seg fra INF-avtalen, som har vært en bærebjelke i våpenkontrollen mellom stormaktene siden den kalde krigen.

Forsvarsminister Ursula von der Leyen advarte onsdag at Tyskland ikke vil utelukke atomvåpen som svar på Putins raketter.

– Verden går i gal retning når det gjelder rustningskontroll og sikkerhet, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han har tidligere beskrevet avtalen som en av de viktigste nedrustningsavtalene verden har hatt.

– Ønsker ikke nytt kappløp

– Vi har ikke til hensikt å utplassere nye landbaserte atommissiler i Europa. NATO vil forbli en pålitelig og effektiv avskrekkende forsvarsallianse. NATO ønsker ikke et nytt våpenkappløp, sa Stoltenberg onsdag.

Ifølge NATOs generalsekretær senker de åtte meter lange SSC-8 «Screwdriver» krysserrakettene, som kan bære atomstridshoder, terskelen for en atomkonflikt i Europa.

INF-avtalen forbyr alle landbaserte missiler med rekkevidde mellom 500 og 5.500 kilometer. Forsker Bjørn Olav Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at vi går inn i en ny tidsalder.

Det er oppstått en helt ny internasjonal situasjon, der det ikke er tillit mellom Russland og Vesten, sier FFI-forskeren.

– Det vi ser nå, er en endelig manifestering av at vi nå går inn i en helt annen tidsalder. Det blir et større fokus på kjernevåpnenes betydning som avskrekking. Det som er farlig, er ikke atomvåpnene i seg selv, men den store mangelen på tillit mellom partene, sier Knutsen til TV 2.

– Gi global rekkevidde

Under sin årlige tale i Oslo Militære Samfund vurderte Norges etterretningssjef Morten Haga Lunde Russlands brudd på INF-avtalen som «trolig bare et forvarsel» på nye former for våpenkappløp som skaper utfordringer.

Generalløytnanten sa at våpensystemet SSC-8 «Screwdriver» allerede er innført i de russiske rakettstyrkene.

– Missilet avfyres fra kjøretøy, er rimelig, enkelt å drifte, og har god overlevelsesevne fra dypet av de russiske skoger mot europeiske mål, sa Lunde mandag kveld.

Under talen avslørte etterretningssjefen andre eksempler på russiske våpensystemer som omgår den internasjonale rustningskontrollen, og som skaper sikkerhetspolitiske utfordringer:

– Russland har modifisert og utviklet et antall av sine MIG-31 jagerfly med Iskander ballistiske missil. Disse er satt i operativ beredskap. Slike missiler har tradisjonelt blitt levert fra bakkebaserte plattformer, og innføringen av det nye våpensystemet på fly vurderes som en omgåelse av INF-avtalen.