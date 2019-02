Slik blir du kvitt gjelden raskest

Selv om vi i denne omgang snakker om lån, påpeker Kvadsheim at alle alltid bør prøve å spare til en bufferkonto.

– Dersom noe uforutsett skulle skje, så har du penger i bakhånd. Da slipper du å bruke kredittkortet nok en gang.

Mange har også en bil å nedbetale.

– La oss si at du har 2000 kroner til billånet. Det er gjerne et større lån, men gjerne med litt mindre renter. Så har du kanskje to lån til slutt, enten et kredrittkortlån eller et forbrukslån. La oss si at det ene kredittkortet er ganske stort, med en rente på 30 prosent. Da bør du likevel, ifølge forskning, fokusere på det minste lånet. Da får du det raskt ned og får motivasjon til å nedbetale det neste også ganske fort.

Etter Kvadsheims beregninger har vedkommende nå 5000 kroner igjen å bruke til nedbetaling av lån.

– I stedet for å dele beløpet på de to lånene, slik mange ville ha gjort, betaler du bare minstebeløpet på det største lånet, selv om det har høyest rente. Du betaler da 4500 kroner på det minste lånet, selv om det kanskje har lavere rente. Da blir du kanskje kvitt lånet i løpet av en drøy måned, og du kan fortsette på det neste, sier han og påpeker nok en gang:

– Begynn med de små kravene, og bli kvitt dem. Det er det som øker farten!