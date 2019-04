På lørdag tar Mia Gundersen med seg familien på TV 2s lørdagsprogram «Familieduellen».

De utvalgte familiemedlemmene er blant annet pappa Per og søster Toni.

– Vi er en sammensveiset gjeng. Vi trives i hverandres selskap, men det blir ikke så ofte som vi skulle ønske. Det er mest fordi jeg bor her i Oslo, sier hun.

Kreften ble møtt med latter

Selv om det var god stemning da familien var samlet, har det ikke alltid vært bekymringsfritt i Gundersen-familien.

– Vi har opplevd tragedier av forskjellige former. Vi er laget sånn at vi må ha galgenhumor og le av det vonde som skjer i livene våre, sier 57-åringen, før pappa Per utbryter:

– De gapskrattet da jeg fikk kreft!

Mia og skuespillersøsteren Toni lo begge høylytt av farens kommentar, før de kom med en forklaring.

– Når alt er på det svarteste, så blir det så absurd at vi finner noe å le av. Det er ikke sånn at vi surfer på en latter, men vi må finne vår måte å håndtere det på.

Faren er nå på bedringens vei etter testikkelkreften.

– Det har vært viktig for meg at vi tar det på den måten. Det hjelper veldig på. Jeg har også egenskaper som gjør at jeg ikke lar det svirre for mye oppe i topplokket når ting skjer, sier den spreke 80-åringen.

Heroin

At faren har vært syk er langt fra den eneste tøffe kampen i sangerens liv.

I Gundersens selvbiografi fra 2008 fortalte hun om morens tragiske bortgang.

«Dødsfallet kom ikke overraskende, men årsaken var helt sjokkerende. Det var så galt som det kunne bli. Mor døde av en overdose heroin, hjemme i omsorgsboligen sin, 70 år gammel.»

I boken forklarer også 57-åringen at moren i mange år var sterkt preget av livet som pillemisbruker.