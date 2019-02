Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.19 torsdag ettermiddag. En bank i Hässelby-området ble utsatt for det politiet omtaler som et «grovt ran», ifølge Aftonbladet.

– Vi har fått informasjon om at minst én gjerningsperson var bevæpnet med en pistollignende gjenstand, sier en talsperson for politiet.

– Politi på stedet opplyser at det er kjørt et kjøretøy inn i et vindu, opplyser innsatsleder Towe Hägg til Expressen.

Ranerne fluktet fra stedet i en ventende bil, og politiet har blant annet satt inn et helikopter i forsøk på å spore opp gjerningspersonene. Politiet har også stanset all T-banetrafikk i området.

Det er også satt opp sperringer rundt noen mystiske bag-er som er plassert i en boligområde i nærheten.

Et vitne sier tre eller fire unge menn kastet fra seg veskene mens de løp fra politiet.



