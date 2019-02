United-profil: – Sánchez er en skam for klubben

Manchester United tapte som kjent 0-2 mot PSG i den første åttedelsfinalen i Champions League. Håpet om avansement henger dermed i en tynn tråd for Solskjærs menn.

En av spillerne som fikk slakt på spillerbørsen for sin innsats i nederlaget var Alexis Sánchez, som kom inn for Jesse Lingard på overtid i første omgang.

– Ser nok en gang ut til å være milevis unna den spilleren han en gang var, og det var den omgangen han leverte i kveld enda et bevis på. Går veldig seint både med og uten ball, og til tider ser han rett og slett uinteressert ut. Hjemmelagets verste, slo TV 2-ekspert Jesper Mathisen fast etter kampen, og ga chileneren to poeng av ti mulige.

Vikarmanager Ole Gunnar Solskjær innrømmet på pressekonferansen etter kampen at han hadde forventet mer av Sánchez. Den tidligere Arsenal-stjernen har slitt med formen gjennom hele sesongen.

– Det er ikke opp til meg … Jeg kan ikke gjøre noe med Alexis Sánchez. Når han får spille, må han finne seg selv. For vi vet at det finnes en kvalitetsspiller der, sa Solskjær til pressen.

SLAKTER SÁNCHEZ: Paul Ince. Foto: Glyn Kirk

– Han er en skam for klubben

Nå får Sánchez den krasseste kritikken for sin innsats hittil. Paul Ince, som for øvrig tidligere har uttalt at han selv kunne gjort en like god jobb som Ole Gunnar Solskjær som United-manager, sparer ikke akkurat på kruttet.

– Den måten Alexis Sánchez spiller på for øyeblikket er en skam for klubben. Prestasjonene hans er en vits med tanke på den lønnen han mottar, tordner Ince overfor Fox Sports, og legger til:

– Jeg ville ikke klaget på lønnen hans dersom han virkelig forsøkte å spille bra, men når en klubb gir en spiller så mye penger så forventer du virkelig mye mer.

Ince oppfordrer Manchester United til å snarlig ta en avgjørelse rundt Sanchez’ fremtid.

– Fansen fortjener bedre, Ole fortjener bedre, og det gjør også resten av laget. De må ta en avgjørelse om fremtiden til Sánchez på Old Trafford, fordi nå fungerer det ikke med ham i det hele tatt. Dilemmaet er imidlertid når en klubb fortsetter å sparke managere, så er spillere som tidligere er kommet inn nesten umulige å kvitte seg med. Så en ny manager må bare forsøke å få dem til å fungere i sitt lag, påpeker Ince, som som spilte for Manchester United fra 1989 til 1995 og vant både Premier League, FA-cupen og cupvinnercupen med klubben.