Amerikaneren Samuel Little har tilstått drap på 90 kvinner, og regnes som en av USAs verste seriedrapsmenn gjennom tidene.

Ofre er funnet i flere amerikanske delstater mellom 1970 og 2005. Så langt har amerikansk politi klart å bekrefte at 36 av de 90 sakene stemmer.

Little har selv tegnet tegninger av ofre han hevder å ha drept etter hukommelsen, og nå håper FBI at flere ofre kan identifiseres gjennom portrettene.

Selv om Little har hatt en lang drapskarriere, slapp han unna i flere tiår.

Han ble først mistenkt for å ha drept kvinner i Mississippi og Florida på 80-tallet, men slapp unna på grunn av manglende bevis. Det var først i 2012 – 56 år etter han startet sin kriminelle karriere – at han ble tatt og videre dømt for drap.

Med Littles DNA i databasen, fant FBI ut at han var knyttet til en rekke drap. Ofrene var stort sett prostituerte.

Little skal ha husket ofrene godt, og fortalte om drapene i stor detalj, blant annet hvilken bil han kjørte og hvor han var. Ifølge Washington Post skal Little ha så godt som perfekt fotografisk hukommelse, men han skal ha hatt mindre kontroll på datoer.