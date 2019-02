– Vanlige folk skal tas, mens eliten går fri

I dag er kravet av nemnda består av to medlemmer som har vært statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver.

2. Stramme inn regelverket for opprettelse av selskap

SV vil hindre at personer som oppretter selskaper i etterlønningperioden innenfor områder som vil utløse karantene, får karantene, men ikke lønn utbetalt i denne perioden.

– Det har skjedd at en statsråd har opprettet et lite selskap mot slutten av etterlønnsperioden som driver med de tingene som faller under karantenereglene. Da har de fått ny karanteneperiode og kan inkassere tre ekstra måneder med statsrådslønn uten å jobbe. Det vil SV stanse ved å sørge for at de i slike tilfeller får karantene uten lønn, sier Fylkesnes.

3. Innføre strengere reaksjoner

– I dag straffeforfølges vanlige folk hvis de har fått for mye av Nav, mens politikerne og eliten slipper unna, sier Fylkesnes.

Han peker på at det er en generell straffebestemmelse hvis man ikke gir riktige opplysninger til NAV om for eksempel dagpenger, mens det ikke er mulig å straffe noen for å ha gitt gale opplysninger til karantenenmnda.

De mener det også bør være mulig å kreve tilbake godtgjørelser som er gitt i karantenetiden.

4. Stramme inn regler for etterlønn

SV vil endre regelverket slik at personer som har lønnsintekter, pensjon eller liknende inntekt ikke får utbetalt fratredelesytelse i en måned. I dag har regjeringsmedlemmer krav på lønn i en måned fra de fratrer og i en måned dersom de ikke har annen inntekt.

– Gutteklubb

Knag Fylksnes er bekymret for det han mener er en negativ utvikling i norsk politikk. Han peker på at flere og flere forlater regjeringslokalene for å arbeide med lobbyvirksomhet.

– Man får inntrykket av at det er en gutteklubb. Det er mange som går fra regjeringsarbeid til lobbyvirksomhet, hvor man drar store fordeler av nettverket sitt. Noen forholder seg ikke til karantenebestemmelsene og det virker rett og slett som man ser bort fra det som er loven. Generelt har jeg blitt mer og mer bekymret for utviklingen i Norge. Man tar seg mer og mer til rette, og det er på vei til å utvikle seg en ukultur.

– Man må jo få seg en ny jobb?

– Når man har jobbet så tett med for eksempel rikets sikkerhet, så bør det være en omfattende karantenebestemmelse. Her er det i tillegg en aktør som PST advarer mot. Det er ikke sånn at man skal ha yrkesforbud til evig tid, men man må overholde karantenetiden, sier SV-politikeren, som kan bli partiets nye nestleder.

– Sandberg bryter regelverket for å bygge opp egen business og har nytte av kunnskapen som fiskeriminister, men Brein-Karlsen-saken er mye mer alvorlig. Her sitter man på kritisk informasjon om Norge, som er veldig interessant for nye arbeidsgiver og i tillegg inviterer regjeringen til møter.

– Vi ser at det er en økning i slike saker, som gjør at vi må ha et strengere regelverk. Bestemmelsene overholdes ikke, fastslår Fylkesnes.

Brein-Karlsen har nektet for at han har brutt karantenereglene.

– Jeg mener invitasjonen er klart innenfor saksforbudet, sa han til TV 2 torsdag.

– Bekymringsfull utvikling

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å støtte et slikt innstrammingsforslag fra SV.

UTELUKKER IKKE STØTTE: Dag Terje Andersen (Ap) utelukker ikke at Arbeiderpartiet vil kunne støtte et innstrammingsforslag fra SV. Foto: Roald, Berit/NTB Scanpix

– Jeg vil ikke avvise det, vi får se på forslaget når det kommer opp i Stortinget, sier Andersen til TV 2.

Han påpeker at medieoppslag den siste tiden, blant annet om Brein-Karlsen, gir grunn til å stille spørsmål ved om dagens reglement fungerer optimalt.

– Det er en utvikling som jeg synes er bekymringsfull. Både at de som går ut av regjering drar nytte av kontakter de har fått som følge av politisk tillit, og at dem som kommer inn, for eksempel fra PR-bransjen, bruker av sine tidligere kontakter, sier Andersen.

– Så vår holdning er streng, og vi ønsker en helt transparent og åpen linje, sier han.

Venstre opplyser til TV 2 at de foreløpig ikke har rukket å se på representantforslaget fra SV. Heller ikke KrF har besvart henvendelser om forslaget fredag.

​