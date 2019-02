Moren i Valdres-saken er i Eidsivating lagmannsrett dømt til åtte måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Kvinnen ble dømt til tre års fengsel i Gjøvik tingrett. Dette var også den straffen statsadvokat Arne Ingvald Dymbe ba om under ankesaken.

Delvis frikjent

Dymbe tegnet under sin prosedyre tidligere i februar et bilde av hvordan han mener moren til 13 år gamle Angelica systematisk hindret datteren fra å få behandling. Datteren fikk påvist spiseforstyrrelse i 2012.

I høstferien 2015 flyttet moren og datteren til deres hytte på Valdres.

– Moren holdt datteren bevisst borte fra skole og hjelpeapparat, sa Dymbe under rettssaken.

Retten har hørt 45 vitner, i saken og det er lagt fram en rekke sms-er mellom tiltalte og datteren.

Kvinnen har ikke erkjent straffskyld.

Kvinnens forsvarer Aasmund Sandland sier lagmannsrettens dom er en dom de kan leve med.

– Juridisk er dommen omfattende. Dette er en dom min klient kan leve med, sier han til TV 2.

13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Avmagret

Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med avkjøling. Da hun døde veide 13-åringen 21,7 kilo og hadde en BMI på 8,8.

Jentas mor ble senere tiltalt for omsorgssvikt og for å ha hensatt datteren i en hjelpeløs tilstand i forkant av dødsfallet.

Moren forklarte seg i retten under ankesaken og fortalte at datteren hadde satt juice i halsen da hun skulle gjøre klar grønnsaker til middagen nyttårsaften.

– Hun fikk det ikke opp. Og så husker jeg ikke mer før jeg ringte, forklarte den tiltalte moren fra vitneboksen.

Var død i flere timer

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, trakk i retten fram at sakkyndige anslår tidspunktet for jentas død til å være seks til tolv timer forut for helsepersonellets utrykning. Det har moren nektet for at kunne være tilfelle.

– Jeg vet at jeg ringte 113 med en eneste gang og bare ba om hjelp og veiledning, sa moren.

I februar 2018 gikk saken for Gjøvik tingrett. I januar og februar gikk ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.