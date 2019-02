Trolig har gutten ligget død i flere dager før han ble funnet død i et skogområde utenfor Stockholm i Sverige, onsdag kveld, skriver Expressen.

En person er pågrepet og siktet for drap på tenåringen, skriver politiet i en pressemelding. Guttens nøyaktige alder er ikke kjent.

Ifølge Aftonbladet ble gutten funnet etter at en ungdom fortalte sin far at han hadde noe han måtte fortelle til politiet.

Vedkommende hadde blitt vist hvor det lå en død person i skogen. Hår og sko var synlig under greiner og snø.

Et større område er sperret av og teknikere undersøker stedet.

Politiet beskriver omstendighetene rundt drapet som uklare.

Saken oppdateres.