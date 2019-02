Prins Harry ankom Bardufoss litt før halv tolv, men den britiske prinsen blir ikke lenge. Klokken halv tre setter han seg på flyet tilbake til England, der han skal feire valentines med sin gravide kone.

Venter barn

Den nygifte prinsen venter barn med sin kone Megan Markle i 2019. Barnet er ventet å komme i løpet av våren, meldte Kensington Palace i oktober 2018.

GRAVID: Hertuginnen av Essex, Meghan Markle, som er Prins Harrys kone venter barn til våren. Foto: Pool/NTB

– Prins Harry vil nok prøve å komme seg raskt hjem igjen. Det er jo valentinsdagen, så kvelden vil nok prinsen tilbringe med sin høygravide kone, sier kongehusekspert, Kjell Arne Totland til TV 2.

– Megan har sitt siste offisielle oppdrag til helgen, der hun og prins Harry skal besøke Marokko. Etter det skal ikke hertuginnen av Essex ta del i kongelige oppdrag på en god stund på grunn av det kommende barnet, sier Totland.

50-årsjubileum

​Den britiske basen som ligger på Bardufoss er stedet der den årlige vinterøvelsen der over tusen britiske soldater deltar avholdes. Blant annet Royal Navy og Joint Helicopter Command skal være delaktige i militærøvelsen.

Prinsen kommer for å kaste glans over jubileet, og han skal etter planen møte soldater, ingeniører og helikopterpersonell.

Han skal også være med på overrekkelsen av et SeaKing-helikopter som britene skal gi det norske forsvaret i gave i anledning jubileet.

Celeber gjest

Sjefen for det norske luftforsvaret sier til TV 2 at det er stor stas å få besøk av den britiske prinsen og at han skal få et innblikk i hva de gjør under militærøvelsen.

– Hans kongelige høyhet skal besøke de britiske soldatene og oppleve hvordan vinterøvelsen her på Bardufoss foregår, og se på de helikoptrene som er her i dag. Britene her her for å trene på helikopteroperasjoner under krevende vinterforhold, sier Tonje Skinnarand, som er sjef for det norske luftforsvaret.

10 år i forsvaret

Frem til 2015 var prins Harry offiser, pilot og infanterist i den britiske hæren. Prinsen er utdannet helikopterpilot, og har flydd apasjehelikopter i tjeneste for den britiske hæren. Han var blant annet del av det britiske forsvaret i Afghanistan tilbake i 2008.

Da ble han i all hemmelighet sendt til Helmland-provinsen, der han hadde ansvaret for å lede kampfly mot bakkemål.