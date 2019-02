Den slovakiske midtbanestjernen vil slutte seg til sin nye arbeidsgiver fredag.

– Hamsik er Dalian-spiller fra 20.30 i kveld, sa Napolis advokat Mattia Grassani til Radiostasjonen Kiss Kiss onsdag.

Napoli hadde først utsatt overgangen ettersom partene ikke var blitt enige om hvordan «betalingsmåten» med den kinesiske klubben skulle være. Nå er likevel alle formaliteter ryddet av veien.

Dalian Yifang trenes av den tidligere tyske storspilleren Bernd Schuster.

FORLATER NAPOLI: Marek Hamsik. Foto: Carlo Hermann

Den italienske sportsavisen Gazzetta Dello Sport skrev onsdag at overgangen på drøyt 200 millioner kroner (20 mill. euro) skulle betales i to rater. Først 50 millioner og så de siste 150 millionene innen et år.

Napoli-eier Aurelio De Laurentiis ville samtidig ha ytterligere bankgarantier fra den kinesiske klubben.

31 år gamle Hamsik har spilt 111 landskamper for Slovakia og har vært i serie A-klubben siden 2007. Han har gjort 121 mål på 520 kamper og gikk forrige sesong forbi Diego Maradona (115) som klubbens toppscorer.

Treårsavtalen med Dalian skal etter rapportene sikre ham en årslønn på 90 millioner kroner.

(©NTB)