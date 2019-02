Kathe (53) fikk hjerteinfarkt: – Alle sa «men du er jo jente»

– De tok en EKG og jeg ble sendt videre til sykehus, og så til Rikshospitalet. Der fikk jeg inn fire stenter for å åpne blodårene, forteller Kathe, og legger til:

– Det som er fantastisk med å være hjertesyk er at du blir fort frisk.

Ulike symptomer

I ettertid har hun vært på flere kurs i forbindelse med hjertesykdommer. Der har hun reagert på at man ikke blir opplyst om hvordan symptomene kan vise seg.

– De sier ofte at man må huske på at jenter kan få andre symptomer på hjerte- og karsykdommer, men de utbroderer ikke videre. Man må fortelle at vi har en like stor sjanse for å få disse sykdommene, og man må spesifisere hvilke symptomer det er snakk om, sier Kathe.

Også Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver Kvinnehelse og forskning i Norske Kvinners Sanitetsforening, er opptatt av at symptomene opptrer ulikt hos kjønnene.

– Det er en manglende kunnskap om kvinnesykdommer generelt, og om sykdom som rammer kjønnene forskjellig, sier Swärd.

Hun forteller at man ofte tenker at symptomer på hjerteinfarkt er en stråling av smerter ut i venstre arm, og et jerngrep rundt hjertet.

– Når det gjelder kvinner kan det være mer diffuse ting. Det kan være smerter i kjeven, influensalignende symptomer, vondt for å puste, svette eller kvalme.

Helsepersonell mistolker

Hun forteller at også helsepersonell kan mistolker symptomene på hjerteproblemer som generelle småproblemer.

– Det er absolutt en utfordring når det kommer til hva helsetjenesten vet. Det er et kunnskapsgap, spesielt når det gjelder kvinner og hjerte. Det er ikke sikkert legen skjønner at det er et hjerteinfarkt på gang, forteller Swärd.

Seniorrådgiveren er en av forskerne bak rapporten om Kvinners Helse i regi av Kilden kjønnsforskning og N.K.S, som er gjennomført av Kantar TNS.

Den avslører en feiloppfatning i befolkningen når det gjelder hvilke sykdommer som er de største dødsårsakene.

– Fortsatt er det slik at de fleste tror kvinner dør av kreft, og menn av hjerte- og karsykdommer. Men det er faktisk omvendt. Kreft er den største dødsårsaken blant menn, mens hjerte- og karsykdommer er kvinners største fiende, sier Swärd.

Kjønnsforskjeller

Swärd er opptatt av det hun mener er en mannlig norm i norsk medisin.

– Man tror at kunnskapen om en sykdom gjelder både for kvinner og menn. Men det er viktig for alle å vite kjønnsforskjellene. Kjønnsdimensjonen er viktige når det gjelder mange andre store sykdommer også, sier hun.

Allmennlege og forsker Kjetil Høye jobber mye med mannlig helse, og mener det er viktig å få fram at forskjeller i kjønn også kan utgjøre forskjeller i sykdommen.

MANNEHELSE: Kjetil Høye jobber mye med mannehelse. Foto: Privat

– Flere menn enn kvinner har diabetes, selv om mange kanskje tror det motsatte. Det handler om at menn har mer fettansamlinger på magen som gir en metabolsk effekt, sier Høye.

«Manflu»

De forskjellige kroppene hos kjønnene kan også gi uttrykk i mindre alvorlige ting, som den mye omtalte «manflu».

– Nå ser det ut til at østrogen faktisk demper symptomene på vanlige forkjølelser. Det ser altså ut til at det er reellt at menn blir sykere, forteller han.

En annen forskjell mellom kjønnene Høye er opptatt av, er at mange menn ikke kommer seg til legen.

– Menn er en større risikogruppe, men det er kvinner som bruker helsevesenet mest. Menn er absolutt for dårlige til å dra til legen, sier han.

Han har flere ganger opplevd at menn på legekontoret ringer hjem til partneren for å høre hva som er galt med dem, og hva de egentlig skulle fortelle legen.

– Menn har generelt en større risiko for å dø, men man skal ikke vise svakhet ved å prate om hva det er som feiler seg. Kvinner snakker mer om sykdom, og de kommer tidligere til legen, sier Høye.

– Kom deg til legen

Et sted han klart ser et eksempel på at menn er dårligere til å snakke om sykdom, er på helsekortet som hvert år sendes ut i forbindelse med førstegangstjenesten.

– Jentene beskriver hele veien hva som feiler dem, enten det er angst eller høyt blodtrykk, forteller Høye.

Han mener menn må bli flinkere til å komme seg til legen, spesielt om det skjer en forandring i livet.

– Hvis man går ned i vekt, blir kvalm eller sliten, så må man komme seg til legen. Jo tidligere vi får riktig diagnose, jo lengre liv får du.