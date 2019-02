Flere finner kjærligheten på treningssenteret: – Du går rett til fjerde date etter fem minutter

14. februar er som kjent kjærlighetens dag.

Dagen hvor mange par pleier kjærligheten, og single er på jakt, i håp om å finne en person å dele begivenheten med.

En stor undersøkelse gjort i USA i forbindelse med fjorårets Valentinsdag, viser at sjansen for å møte en kjæreste på treningssenter er større enn på Tinder eller andre online-datingtjenester.

I undersøkelsen heter det at nærmest hver tredje amerikaner, som tilsvarer 27 prosent, sier de har hatt suksess med denne type flørting.

Det er i kontrast med online-datingstjenestene som har en 20 prosent suksessrate.

På en dag som dette oppsøker mange single både utesteder og barer. Men ifølge undersøkelsen er det svært liten sannsynlighet for at denne sjekkemetoden fungerer, da kun ni prosent kvinner og to prosent menn finner kjærligheten på denne måten.

– Uformelt

Thomas Evensen, senterleder for Sats Drammen, bekrefter at denne trenden også er å se i Norge. Han har flere teorier om hvorfor treningssenter som sjekkearena fungerer så bra.

– Jeg tror det er mangel på sosiale arenaer og møtes på. Så tror jeg det er lettere å komme i kontakt med likesinnede mennesker. Det er ofte mye energi, folk er blide og de koser seg. Det er uformelt og det er lett å prate, sier han til TV 2.

Fant kjærligheten

Stefani Sarit og Tarje Skarbøe er to levende bevis på at denne type sjekkemetode fungerer. De fant kjærligheten på sitt lokale treningssenter.

AKTIVE KJÆRESTER: Stefani Sarit og Tarje Skarbø liker å være aktive i sammen, enten det er på fjelltur eller på treningssenteret. Foto: Privat

– Jeg dro på gymmen en helt vanlig søndag. Jeg så han i hjørnet, og jeg ville dele veggen, da jeg ofte trener i den delen av treningssenteret. Etter et par minutter begynte vi å prate, forteller Sarit til TV 2.

De to fremmede, som nå er et par, satte seg så i gymmens badstue. Etter treningsøkten fulgte Skarbøe sin nye venninne hjem.

Uforventet kjærlighet

Skarbøe forteller at han aldri hadde trodd at han skulle finne kjærligheten på treningssenteret.

– Jeg forventet å være singel for resten av livet. Men jeg har hatt mange fine samtaler med mennesker på gymmen, spesielt i badstuen og på gruppetimer. Da svetter man litt, lukter litt og blir kjent med folk, sier han og legger til:

– Du går rett til fjerde date etter fem minutter. Alle er svette også tenker man: «Åja, er det sånn du ser ut når du er svett. Det skal jeg klare».

Heller ikke Sarit forventet å finne kjærligheten nettopp her.

– Men man vet aldri, og man kan finne kjærligheten hvor som helst. Gymmen er et fint sted å møte mennesker som har en felles hobby som deg, sier hun.