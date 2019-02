Uten en skadet Neymar på banen var PSG nådeløse mot Manchester United i den første kampen i første åttedelsfinalen mot Manchester United.

Den franske gigantklubben tok en overbevisende 2-0-seier og sikret seg et stort skritt mot avansement i Europas gjeveste klubbturnering.

​Se hvordan PSG slo Manchester United øverst!

Neymar måtte se kampen foran TV-skjermen og ble mektig imponert over det han så av sine lagkamerater på Old Trafford.

– PSG kommer til å vinne Champions League. Men PSG handler ikke bare om meg – vi har et fantastisk lag med strålende atleter og en trener som er et geni (Thomas Tuchel), slår Neymar fast overfor

HYLLER TRENEREN: Neymar mener trener Thomas Tuchel er et geni. Foto: Darko Vojinovic

Brasilianeren føler seg sikker på at PSG også gjør jobben i returkampen mot Manchester United i Paris.

– PSG-fansen er som vår 12. mann når vi spiller i Paris. Jeg tviler ikke et sekund på at vi blir mestere til slutt, konstaterer han.

Neymar driver for tiden rehabilitering etter et brudd i sin høyre fot, og rekker ikke returkampen mot Manchester United på Parc des Princes.

Men verdens dyreste fotballspiller hinter om at han kan være tilbake i aksjon tidsnok til å rekke kampene i kvartfinalen.

– Jeg får behandling. Det vil bli en lang reise, med små seire hver dag. Jeg takker Gud for at jeg har profesjonelle folk i mitt støtteapparat og at jeg får støtte fra PSG-supportere i hele verden, lyder det fra stjernen som kostet hele 2,2 milliarder kroner da han ble hentet fra Barcelona.

– Nå tilbringer jeg mer tid med min familie, og vil returnere til fotballen så snart som mulig. Jeg har mange viktige titler jeg vil erobre, både med PSG og Brasil, konkluderer han.