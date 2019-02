I 2014 sa Ola Elvestuen til NRK Troms at kampen mot sjødeponi av gruveslam i Repparfjorden ville bli Venstres viktigste miljøsak.

​Nå åpner regjeringen, hvor Elvestuen er klima- og miljøminister, opp for gruvedumping i Repparfjorden.

– Det å ta vare på naturen er den viktigste politiske saken i vår tid. I denne saken prioriterer regjeringen arbeidsplasser foran fiskeressurser og naturresurser som vi skal leve av i mange hundre år fremover, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2.

Torsdag ble klart at Næringsdepartementet gir driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund.

Gruvedriften innebærer lagring av gruveavfall på bunnen av Repparfjorden. Ifølge Naturvernforbundet er det to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam som nå vil bli dumpet i Repparfjorden hvert år.

Hansmark sier Unge Venstre vil lenke seg fast for å forhindre gruvedumpingen.

Ungdomspolitikeren tar likevel moderpartiet i forsvar.

– Grunnen til at man ikke fikk endret det, er at konsesjonene ble gitt da Høyre og Fremskrittspartiet satt i regjering alene. De åpnet opp for dette sammen med Arbeiderpartiet. Det var dessverre for sent da vi kom inn i regjering, men jeg er skuffet over at regjeringspartiene ikke skjønner at dette er så idiotisk at man burde snu. Dette bør ikke bare hvile på miljøpartiene. Regjeringen setter kortsiktig profitt foran miljøe, sier Hansmark.

Nye arbeidsplasser

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

​Næringsministeren forsikrer om at de miljømessige konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier Røe Isaksen.

Hjertesak for Venstre

Sammen med SV forsøkte Venstre i 2015 å stanse prosjektet i Kvalsund. I regjeringserklæringen har Venstre fått gjennomslag for at det ikke skal gis nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i inneværende stortingsperiode.

De fikk likevel ikke stoppet gruvedumping i Repparfjorden og Førdefjorden under regjeringsforhandlingene