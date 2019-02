Ble hetset i skiløypa: – Folk tråkket over skiene hans, sparket unna staver og presset seg forbi

På grunn av funksjonsnedsettelsen har sønnen Gustav på ni år dårlig balanse, koordinasjon og styrke i den ene siden av kroppen.

Han er ellers veldig aktiv, og er også tatt ut som talent i paraidretten på snowboard. På skolen og med vennene har skaden aldri vært et problem.

Hetset

Men da niåringen var på skitur med sin mor og sin sju år gamle bror fikk familien slengt flere uhyggelige kommentarer mot seg på grunn av Gustavs funksjonshemning.

– Se på han der, se hvor stor han er, han kan ikke gå på ski, sa de voksne menneskene som gikk forbi, ifølge Gustav sin mor, Camilla Fjeldheim Hovelsrud.

Flere som gikk forbi pekte og lo også åpenbart fordi niåringen reiste seg sakte opp fra sporet etter at han hadde falt, forteller 44-åringen til TV 2.

I et leserinnlegg som først ble publisert i Budstikka deler Hovelsrud sin frustrasjon mot de voksne menneskene som slang de negative kommentarene til sønnen.

«Jeg fikk tilsnakk og sønnen min fikk uverdig kjeft, fordi han ikke kom seg raskt nok opp igjen etter fall i løypa, eller falt på feil sted. Folk tråkket over skiene hans, sparket unna staver og presset seg forbi», skriver hun.

Tøft

Oppførselen fra de voksne i sporet gikk hardt inn på sønnen til Hovelsrud.

– En hel uke etter skituren gikk han og kjente på at han synes dette var ubehagelig, sier hun.

Som mor var det tøft for Camilla F. Hovelsrud å se hvordan dette preget sønnen.

– Man blir lei seg, og skuffet over at folk ikke er mer voksne, modne og reflekterte over at vi er forskjellige, sier Hovelsrud.

Hun blir overrasket over at slike nedsettende kommentarer kommer fra voksne mennesker.

SJOKKERT: Generalsekretær i Handikapforbundet, Sunniva Ørstavik, sier hun blir sjokkert over å høre hvordan funksjonshemmede behandles. Foto: Ivar Kvistum

– Sønnen min kan ikke noe for at han er født med denne skaden, og han gjør så godt han kan i sin egen kropp, sier moren.

– Sjokkert

Generalsekretær i Handikapforbundet, Sunniva Ørstavik, sier til TV 2 at hun blir sjokkert når hun hører hvordan Camilla F. Hovelsrud og sønnen ble behandlet i skiløypa.

– Det er så grovt og krenkende, men dessverre så vet vi at dette skjer veldig mye. Dette er virkeligheten til mange funksjonshemmede, sier hun.

I en undersøkelse som ble gjort i 2016 kom det frem at 1 av 3 mennesker med funksjonsnedsettelse har blitt utsatt for hatytringer.

– Selv om jeg er godt kjent med tallene, blir jeg likevel overrasket hver gang jeg høre slike historier. Jeg blir sjokkert over at voksne mennesker oppfører seg sånn, sier Ørstavik.