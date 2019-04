Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene da han trakk seg fra ministerposten.

Da TV 2 møtte ham et halvt år senere, på settet til TV 2 programmet «Familieduellen», avslørte han en ny mulig karrièrevei.

Ga bort 50.000 kroner

Per Sandberg vant lørdagens episode av TV 2-programmet, og kjente at denne typen arbeid ga mersmak.

Sammen med familien slo han Mia Gundersen sitt lag, og vant 50.000 kroner som han ga til Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord.

– Jeg tror alle kjenner noen, eller kjenner noen som kjenner noen, som har tatt selvmord eller selvskadet seg. Det er utrolig viktig at vi ser og hjelper de som har det vondt i samfunnet. Jeg er utrolig glad for at jeg kan hjelpe en så viktig organisasjon, sier han og forklarer at det dessverre er rundt 4000-6000 selvmordsforsøk per år i Norge.



Programlederspire

Sandberg forteller at han syns det er fint å kunne jobbe for et veldedig formål. Generelt liker han å hjelpe andre.

Det at han er TV-vant fra sin turbulente tid i politikken, tror han er en fordel.

– Et konsept som Familieduellen syns jeg er helt fantastisk. Jeg tror, i all min beskjedenhet, at jeg hadde gjort det på en fin måte. Ja, jeg kunne gjerne vært programleder, sier den tidligere FrP-politikeren.

Han understreker at han ikke vil være programleder bare for å være på TV, men om han kunne jobbet i et program som delte ut penger til verdige og viktige formål, hadde det vært en drøm.

Kjæresten har trua

Samboer Bahareh Letnes forteller at hun har lært seg å leve i rampelyset, selv om hun ikke likte måten hun ble kjent på.

– Per er utrolig flink, som både skuespiller og på TV. Jeg tror han hadde passet til dette. Han har mange talenter, sier kjæresten.

Uansett hva fremtiden bringer, lover de to forfatterne at de skal møte både utfordringer og muligheter sammen.

– Vi gleder oss hver eneste dag, og ser frem til masse moro vi skal gjøre fremover, avslutter 59-åringen.