Beckham må møte i retten igjen

Å sette seg bak rattet virker risikabelt for den tidligere fotballstjernen David Beckham.

For andre gang på ett år må nemlig engelskmannen møte i retten på grunn av en trafikkforseelse.

Ifølge The Sun fanget overvåkningskameraer opp Beckham på video da han snakket i sin mobiltelefon samtidig som han kjørte i det sentrale London. Det er ulovlig og regnes som en straffbar handling i Storbritannia. Beckham må møte i retten 19. mars for å svare på tiltalen.

Dersom Beckham blir funnet skyldig i brudd på trafikkreglene, risikerer han å bli fratatt førerkortet i seks måneder og en bot på 25.000 kroner, rapporterer avisen.

For det er ikke første gang David Beckham havnet i trøbbel med myndighetene etter å ha unngått å følge trafikkreglene.

23. januar i fjor ble han stoppet i sin rådyre Bentley, som skal ha en prislapp på 2,6 millioner kroner, da han kjørte 30 km/t over den tillatte fartsgrensen i den kjente gaten A40 Paddington i London.

Fant smutthull og fikk saken henlagt

Fotballikonets forsvarsadvokat Nick Freeman – som har fått kallenavnet «Mr. Loophole» (herr smutthull, red. anm) – lyktes ifølge The Daily Mirror den gang å få boten til Beckham annullert. Han mente at den tidligere Manchester United-stjernen ble varslet om tiltalen en dag senere enn den lovpålagte 14-dagersperioden, og krevde at saken skulle bli annullert. Forsvarsadvokaten fikk medhold, og Beckham slapp dermed straff på grunn av «teknikaliteter» etter at dommer Judge Barbara Barnes avviste saken.

– Jeg er veldig fornøyd med konklusjonen og mitt juridiske team, sa Beckham selv etter at han slapp å møte i retten for å svare på tiltalen.

Forsvarsadvokaten til Beckham benyttet anledningen til å gi skylden på det britiske postvesenet etter at Beckham ikke fikk brevet med tiltalen i tide.

– David Beckham var den tiltale, men de som det egentlig burde blitt satt spørsmålstegn ved ved, er posten i Storbritannia, sa han i en uttalelse.

Stjerneadvokaten la imidlertid til at han kunne forstå at Beckham kunne blitt straffet ut i fra et moralsk standpunkt.

Nå satser Nick Freeman på å redde David Beckham fra å bli felt for brudd på trafikkreglene igjen. Freeman tar seg imidlertid godt betalt. Ifølge The Sun tar han 100.000 kroner i honorar per dag for å representere Beckham, som forøvrig skal være god for over tre milliarder kroner.