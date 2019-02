Supertalentet (18) hylles: – Han kan bli den neste store

Vinícius står med ett mål i La Liga og to mål i cupen denne sesongen.

– Cristiano Ronaldo var ikke en målscorer av rang i sin ungdom. Det var først etter at han begynte å trene på det. Å få et rent treff på ballen krever trening. Han har helt sikkert spilt veldig mye fotball på løkka, driblet og kost seg, men mange glemmer det å avslutte på mål, sier Stamsø-Møller.

Generasjonsskifte

Real Madrid-trener Santiago Solari tok over da Julen Lopetegui fikk sparken tidligere denne sesongen. Den tidligere Castilla-treneren har fått sving på storklubben og har det høyeste poengsnittet i Spania etter ansettelsen.

– Å få sjansen i Real Madrid – en av de største klubbene – krever litt flaks også, for han har fått et trenerbytte der den nye treneren kjenner ham. Solari stoler på ham og velger å bruke ham, og han har selv grepet sjansen. Jeg er ekstremt imponert over det jeg har sett. Det er ingen tvil om at det er en spiller vi kommer til å høre og snakke ekstremt mye om i fremtiden, sier Berg.

– I starten syntes jeg litt synd på ham, for han prøvde for hardt. Han fikk ikke til så mye. Med tillit har selvtilliten kommet. Han har blomstret utover sesongen og holder Gareth Bale, Marco Asensio og Isco på benken. Han er 18 år, spiller på Real Madrid og dominerer mange kamper. Det er utrolig imponerende, mener Simen Stamsø-Møller.

Real Madrid har vunnet Champions League fire av de fem siste sesongen. Mange av bærebjelkene er aldrende, og i fjor sommer forsvant toppscorer gjennom ni sesonger, Cristiano Ronaldo, til Juventus.

– Det har vært mye snakk om et generasjonsskifte. Ronaldo forsvant, Marcelo har sett litt gammel og sliten ut og ikke vært opp mot sitt beste, mens Sergio Ramos eller Luka Modric heller ikke er ungfoler. De trenger å bygge opp noe nytt. De har vært smarte i mange år, og de har kjøpt unge talenter i både Spania og andre steder. Nå har de fått dem inn og gradvis blitt sjansen. Du vet aldri hvem som blir de helt store, men de har dekket seg ganske godt med å sope opp talenter, sier Mina Finstad Berg.