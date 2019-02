Da han hørte rykter om det sjeldne dyret, reiste naturfotograf og biolog Will Burrard-Lucas til Laikipia i Kenya for å forevige det.

Etter å kommet på sporet av en leopard ved hjelp av guide satte han opp flere kameraer med selvutløser.

– Jeg hadde store håp om å få fotografert en leopard, men ville den være sort? skriver Burrard-Lucas i et blogginnlegg.

Men det ble ikke noe funn de første dagene.

– Alt jeg fikk var bilder av hyener, skriver fotografen.

– Oppfylt drømmen min

Da han den fjerde dagen skulle sjekke det siste kameraet han hadde satt opp, fikk han endelig oppfylt det han beskriver som sin barndomsdrøm.

– Et par øyne omgitt av blekkaktig mørke... En sort leopard! Jeg kunne ikke tro det, og det tok flere dager før det sank inn at jeg hadde fått oppfylt drømmen min, skriver han videre.

Ifølge National Geographic har den sjeldne sorte hunnleoparden melanisme, som gir økt dannelse av sorte pigmenter.

Bildene ble publisert i tidsskriftet African Journal of Ecology i januar, og er den første vitenskapelige dokumentasjonen av en sort leopard i Afrika på over et århundre.

Ifølge National Geographic stammer den forrige sikre dokumentasjon på en sort leopard fra 1909.

Ikke første gang?

Men om dette er første gang i nyere tid en sort leopard er blitt fotografert er dog ikke så sikkert, ifølge Daily Nation. Avisen skriver at en sort leopard kalt Bagheera ble sett og fotografert i samme område i 2013.

I blogginnlegget sitt understreker fotografen at han aldri har hevdet at dette er de første bildene av en sort leopard i Afrika.