– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle oppleve så mye, til tross for en kort fotballkarriere, sier bergenseren til TV 2.

Se Malmö-Chelsea på TV 2 Sport 1 eller Sumo fra kl. 20.50! ​

I 2014 spilte Vindheim på et Brann-lag som rykket ned for første gang på 27 år.

Påfølgende vinter valgte likevel Malmö, da svensk seriemester, å betale opp mot fire millioner kroner for å sikre seg høyrebacken.

Siden har han vært med på å ta seriegull, kommet til cupfinalen og vært en del av troppen som møtte Real Madrid i Champions League.

Først i 2017 fikk han spille regelmessig. 2018-sesongen startet på verst tenkelig vis med en alvorlig kneskade, men Vindheim ble tatt inn i varmen igjen av Uwe Rösler.

Siden har han vært en viktig brikke på et Malmö-lag som har imponert stort i Europa.

– Får være litt ufin

I kveld får han bryne seg på Chelseas venstreside. På vingen spiller enten Eden Hazard, Willian eller stortalentet Callum Hudson-Odoi. I en offensiv backrolle venter Marcos Alonso eller Emerson Palmieri.

– Egentlig uansett hvem som spiller på den kanten, blir det den tøffeste utfordringen jeg har vært borti, slår Vindheim fast.

– Har du noen triks eller knep på lur om det er Hazard som spiller?

– Det er vel å gi ham minst mulig tid og rom, være tett på og kanskje få ham litt sur uten å være stygg. Litt kynisk og ufin får man være, svarer han med et glimt i øyet.

Den tidligere Brann-spilleren er imidlertid forberedt på at Maurizio Sarri stiller B-preget i Sverige.

– Men uansett er de favoritter mot oss. Det blir nok en lignende kamp som mot Genk og Besiktas, der vi ligger litt lavere og satser på kontringer, spår han.

Full av lovord om Rösler

Før kampen har han fått gode råd av Rösler om hvordan han skal takle London-klubbens kruttsterke venstreside.

– Den er ganske sterk offensivt. Samtidig finnes det muligheter til å angripe på den siden òg, sier Vindheim, som er offensiv foran kveldens batalje:

– Det er et bra tidspunkt å møte dem på. De har hatt det vanskelig de siste kampene.

23-åringen har nå spilt et drøyt halvår under Röslers ledelse. Han er full av lovord om mannen med lang fartstid i norsk fotball.

– Han er en krevende trener, og holder deg på tærne hele tiden. Selv på trening er han på deg med en gang du slurver litt. Han får deg til å yte maks hele tiden, og har virkelig fått skuten på rett kjøl igjen etter en tung vår, roser han.

Se Malmö-Chelsea på TV 2 Sport 1 eller Sumo fra kl. 20.50!