Real Madrid vant da Ajax fikk scoring annullert av VAR

Det ble en høydramatisk affære i Amsterdam da Real Madrid slo Ajax 2-1 etter scoringer av Karim Benzema og Marco Asensio. Hakim Ziyech scoret målet for Ajax.

Kampen vil nok likevel huskes best for at Ajax ble offer for tidenes første VAR-annullering i Champions League.

Tidenes første VAR-annullering

Mot slutten av første omgang kom det som utvilsomt ble kveldens største snakkis. En corner fra danske Lasse Schöne traff pannebrasken til stortalentet de Ligt. Kapteinens svake heading gikk rett på Courtois som rotet ballen ut igjen i feltet. Der knuste 169 centimeter høye Nicolás Tagliafico Sergio Ramos i duell og headet inn 1-0 til Ajax til vill jubel fra Amsterdam Arena.

Det var i alle fall det alle trodde. For på øret fikk dommer Damin Skomina beskjed om at han måtte ut og se på video, og etter en stund ble scoringen korrekt annullert. Videobildene viste at en offsideplassert Dusan Tadic hindret Courtois i å redde headingen fra Tagliafico, og tidenes første VAR-annullering i Champions League var et faktum.

– Det er en type scoring som nok hadde blitt stående uten videodømming

I studio var TV 2s eksperter Simen Stamsø Møller og Mina Finstad Berg enige om at det var en korrekt avgjørelse.

– Det er en korrekt avgjørelse. Den er vanskelig å plukke opp for assistendommer, som holder flagget nede. Det er en type scoring som nok hadde blitt stående uten videodømming, mente Stamsø Møller i pausen.

– Jeg mener det er bra med videodømming. Det er selvsagt hjerteskjærende for Ajax som tror de har tatt ledelsen foran egne fans, sa Finstad Berg.

– Det er jo litt interessant at Real Madrid som har vært skeptiske til VAR, og klaget litt på VAR i Spania, her blir reddet av det.

Spillerne selv oppfattet situasjonen ulikt.

– Om det var rett avgjørelse? Jeg tror det. Da det skjedde, tenkte jeg at det kunne bli offside. Da han headet, prøvde jeg å gå ut for å nå ballen, sier Real Madrid-keeper Thibaut Courtois i intervjusonen etter kampen.

– På grunn av Tadic gjorde jeg en rask bevegelse. Heldigvis har vi VAR. Ellers hadde ingen sett det.

Ajax' stortalent Frenkie de Jong, som er klar for Barcelona fra sommeren av, forstår ikke like godt hvorfor scoringen ble annullert.

– Jeg spurte dommeren hvorfor det ikke ble stående. Han sa at det var offside eller noe, men ja ... jeg vet ikke, sukker de Jong.

– Som lag gjorde vi bra, men det var kjipt at målet vårt ble annullert. Kanskje er det lett å ta den avgjørelsen i favør den største klubben. Vi har også fått det, sier den Barcelona-klare midtbanespilleren.