Tottenham - Borussia Dortmund 3-0

Få, om i det hele tatt noen, har vært viktigere for Tottenham enn Heung-min Son de siste månedene.

Elsker å møte Dortmund

Sørkoreaneren viste igjen sin viktighet for de liljehvite da han, sammen med Jan Vertonghen, Fernando Llorente og et glitrende Spurs-mannskap, var med på å senke Borussia Dortmund hjemme på Wembley i åttedelsfinalen i Champions League.

Se scoringene fra kampen i videovinduet øverst på siden!

Sons scoring ett minutt etter pause var hans ellevte på de siste tolv kampene. Rekken med scoringer kommer beleilig for Tottenham, som har måtte klare seg uten Harry Kane og Dele Alli som følger av skader.

Og det var kanskje skrevet i stjernene at Son skulle score mot Dortmund - et lag han elsker å spille mot. Statistikk fra Gracenote viser nemlig at Son har scoret ni ganger mot de gulkledde fra Dortmund.

– En av de store formspillerne. Ikke bare for Tottenham og Premier League, men i hele verden. Han er fantastisk om dagen. Han scorer kamp ut og kamp inn. Med begge føtter, med hodet. Bortimot komplett. Han har ikke alt Kane har, men litt av alt. Det er mer enn nok til å erstatte Kane, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Jevn førsteomgang

Tottenham var etter hvert fullstendig overlegne sine tyske motstandere, spesielt i den andre omgangen hadde London-klubben full kontroll på det som foregikk på Wembley-gresset.

– Dette er en stor triumf for Pochettino og laget. Uten Dele Alli, uten Harry Kane, uten arena, så er de omtrent klare for kvartfinale i Champions League. Det er råsterkt. En dag som beviser at Tottenham er noe mer enn stjernespillere. De er et veldig godt lag, sier Stamsø-Møller.

Med 3-0-seier kan Totteham dra til Dortmund og returoppgjøret om tre uker med en god følelse. Da må tyskerne finne en bedre oppskrift for å bryte ned Spurs-forsvaret.

For bortsett fra noen halvsjanser maktet ikke Jadon Sancho, Mario Götze eller Christian Pulisic å få ballen forbi Hugo Lloris i Spurs-målet. Gjestene kom aldri nærmere enn Dan-Axel Zagadous heading på en corner like før pause.

Spurs-dominans etter pause

Kampens første scoring kom bare minuttet etter at lagene hadde entret Wembley-gresset for den andre omgangen. Jan Vertonghen fant Son inne i feltet med et presist innlegg, og sørkoreaneren bredsidet enkelt og greit ballen forbi Roman Bürki.

– Pasningen var uvirkelig, helt utrolig. Den kom bare i beina mine. Jeg var bare borti ballen, så gikk den på innsiden av stengene, sier Son til BT Sport etter kampen.

Spurs dominerte og kontrollerte de siste 45 minuttene, og avgjorde langt på vei åttedelsfinalen i løpet av de siste ti minuttene. Først doblet Vertonghen ledelsen etter et utsøkt innlegg fra Serge Aurier, før innbytter Fernando Llorente stusset inn 3-0 like før full tid.

Resultatet gjør at mye skal gå galt for Tottenham i returoppgjøret om det ikke skal bli avansement til Champions League-kvartfinale.