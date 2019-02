Mustafa og Moamed Ali er oppvokst på Tøyen på Oslos østkant, og har sett økningen i antall knivepisoder på nært hold.

Begge har kompiser som er blitt ranet og knivstukket. Ifølge dem er det flere som bærer kniv nå enn tidligere.

– Det finnes 13-åringer som går rundt med kniv, og som bruker den, sier Mustafa til TV 2.

Moamed Ali mener mindreårige bruker våpen fordi de ser opp til eldre som bærer kniv.

Nesten hver dag får Oslo-politiet melding om hendelser som involverer kniv.

Politidistriktet har rykket ut på mer enn 30 knivrelaterte episoder i løpet av den siste måneden.

– Lav terskel

TV 2 har gått gjennom Oslo-politiets hendelseslogg i perioden 11. januar til 13. februar 2019, og kartlagt episodene der kniv eller stikkvåpen er involvert.

Det skjer til alle døgnets tider. I gater, i parker, på jernbanestasjoner og ved skoler.

Politimester Hans Sverre Sjøvold er svært bekymret.

– Vi må vel si det så sterkt at i noen av tilfellene er det bare flaks at vi ikke har endt opp med drap. Terskelen for å bruke kniv, er lav. Vi ser også at mange av de vi skal håndtere der ute, har også en dårlig respekt for politiet. Det bekymrer meg også. Jeg synes det har vært et skifte den senere tiden, sier Sjøvold til TV 2.

Ifølge politiet kan kun noen få av knivepisodene knyttes til gjengmedlemmer.

Politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

– Mange sier at dette er et gjengproblem. I de aller fleste tilfellene så er det ikke det, sier Oslos politimester.

– Tøff oppvekst

Han sier at det dreier seg om rotløs ungdom som sliter på skolen, og bekrefter at det er en overrepresentasjon av innvandrerungdom.

– Det er mye fattigdom, trangboddhet. Det merker vi spesielt i Oslo. For mange unge mennesker er det tøff oppvekst. Mange av dem er norske borgere. De er født her, sier Sjøvold.

For å snu utviklingen, vil politiet begynne å bøtelegge de som er under 18 år. De eldre vil også merke et hardere politi.

– Hvis de er over 18 år, så er det full siktelse, bøtelegging og straff med en gang. Skjer det en gang til, er det begjæring om varetektsfengsel. Vi finner oss ikke i dette, sier Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

En tydelig opprørt politimester kommer også med en appell til foreldrene:

– Mange av de som vi ser gå gatelangs, burde aldri vært der. Foreldrene bør følge med. Det er et foreldreansvar å sørge for at ungene er hjemme og oppfører seg, sier Sjøvold.

