I slutten av januar ble det klart at Helge André Njåstad (Frp) trakk seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive metoo-opplysninger med en partifelle.

Den omtalte partifellen var Vibeke-Emilie Abrahamsen, som er leder i Bamble Frp, det skriver Porsgrunns Dagblad.

Ekskluderes

Tirsdag ettermiddag fikk Abrahamsen beskjed om at hun er ekskludert fra partiet frem til hun signerer en taushetserklæring om alt som har med saken å gjøre, melder avisen.

– Jeg er svært overrasket over at de velger å gå til det skrittet å true med å ekskludere meg, for så å faktisk gjøre det. Jeg har ikke gjort noe galt og jeg har helt klart forsikret organisasjonsutvalget om at jeg ikke har til hensikt å bruke informasjonen som tilfalt meg på noen måte som vil skade partiet eller enkeltpersoner. Det har jeg gjort skriftlig, sier hun til PD.

Sensitiv informasjon

Delingen av den sensitive informasjonen skjedde i fjor da Njåstad ledet Frps organisasjonsutvalg, som har håndtert varslingssaker om seksuell trakassering og brudd på det etiske regelverket.

– Det var fryktelig dumt av meg å ha en sparringspartner på utsiden og det tar jeg konsekvensen av, sa Frp-profilen da det ble klart at han trakk seg fra alle tillitsverv.​

Leder av Frps organisasjonsutvalg, Alf Erik Andersen, sier til PD at de lenge har vært i dialog med Abrahamsen om signering av en taushetserklæring. Han bekrefter også at de ikke har klart å få en underskrift.

– Vi har sett oss nødt til å gå til det skrittet å ekskludere henne midlertidig. Vi har hele tiden tatt henne på alvor i denne saken. Vi har iverksatt tiltak for å endre på ting i organisasjonen, blant annet som et resultat av samtalene med henne. Men dessverre har vi havnet i den situasjonen vi er i nå, sier han til avisen.